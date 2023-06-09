У Чернігові попрощалися з бійцем "Азова", що загинув внаслідок теракту в Оленівці (фото, відео)

27-річний Микола Барановський вступив до лав нацгвардійців у 2020 році та воював у Маріуполі. Військовий Павло Рославець розповів, що загиблий не хотів здаватися у полон, однак вірив у краще.

У Чернігові пройшло прощання з бійцем Миколою Барановським — оборонцем "Азовсталі", що загинув минулого року внаслідок удару по колонії в селищі Оленівка. Про це 8 червня повідомили у виданні "Суспільне".

Журналісти розповіли, що 27-річний військовий був родом з Чернігова та підписав контракт з Нацгвардією у 2020 році. У матеріалі йдеться, що Барановський служив у Маріуполі у складі полку "Азов".

"Був захисником "Азовсталі", командиром відділення, а потім від командування прийшло повідомлення, що треба здаватися в полон. Він дуже цього не хотів, але сказав, що так треба і все буде добре. Я в новинах побачив про цей теракт, побачив його у списках, не вірилося, дуже не вірилося, а потім ми дізнавалися через усі можливі канали, але ніякої звісточки не було", — згадав військовослужбовець Павло Рославець.

Фото: Суспільне Фото: Суспільне Фото: Суспільне

Воїна поховали на кладовищі "Яцево" у Чернігові. У ЗМІ підкреслили, що на церемонію прощання прийшли українці, які навіть не знали Барановського особисто.

"Вони всі наші. Навіть якщо не з Чернігова, а всі хлопці — наші. Якщо є змога, то як не прийти?" — пояснила місцева мешканка.

Репортаж з прощання з загиблим захисником у Чернігові

Нагадаємо, 29 липня 2022 року Міноборони РФ офіційно підтвердило нічний удар по СІЗО в тимчасово окупованій Оленівці у Донецькій області. Там російські загарбники утримували полонених захисників.

12 січня пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій проінформувала, що Україна повернула 54 тіла бійців, що загинули внаслідок обстрілу колонії.