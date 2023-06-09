Допоки настане ясність: Путін скасував "пряму лінію" з росіянами через війну проти України

Російський диктатор вже вдруге скасовує "пряму лінію" з жителями РФ — цього разу її нібито перенесли на кінець осені чи початок зими.

Пряма лінія президента Росії Володимира Путіна відбудеться цього року і, швидше за все, пройде в листопаді-грудні. Про це пише російське видання "Комерсант" з посиланням на джерело в адміністрації президента.

За словами прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова, точних термінів проведення прямої лінії немає. За даними джерела, пряму лінію президента Путіна попередньо планують провести наприкінці року, хоча раніше планували провести її влітку.

"Зараз попередньо планується провести її в листопаді-грудні", — пояснює джерело в адміністрації президента. За його словами, вибір такого тимчасового проміжку пов'язаний із ситуацією у зоні "спеціальної військової операції".

Формат прямої лінії проходить в РФ з 2001 року і став для Путіна традиційним і щорічним. Пряма лінія проводилася навіть із 2008 по 2012 рік, коли Володимир Путін обіймав посаду прем'єр-міністра. Востаннє пряма лінія відбулася у 2021 році. У квітні речник президента Дмитро Пєсков заявляв, що цього року пряма лінія відбудеться. У червні він пояснював, що до формату ведеться "рутинна підготовка", оскільки це і з технічного, і змістовного погляду дуже складний захід, але не назвав термінів його проведення.

"Точних термінів проведення прямої лінії немає. Ми їх не анонсували. Як тільки настане ясність — повідомимо", — відповів Пєсков на запит "Комерсанта" про те, чи варто очікувати на пряму лінію у грудні цього року.

В американському Інституті вивчення війни ISW припустили, що Путін проведе "пряму лінію" на початку червня 2023 року після захоплення ЗС РФ Бахмута, і відмова від спілкування з росіянами свідчить про те, що Кремль сприймає захоплення Бахмута як недостатню інформаційну перемогу, щоб компенсувати загальну нестабільність Росії. Також аналітики Інституту вважають, що затримка форуму "прямої лінії" додатково ілюструє занепад Путіна.

Нагадаємо, що в пресслужбі Путіна повідомили, що він не має наміру організовувати нараду в Херсонській області після підриву греблі Каховської ГЕС та подальшого затоплення територій.

У Росії покарали жінку, яка поскаржилася Путіну на погані дороги і застарілий водогін.