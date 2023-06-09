Конгрес посилює на Байдена тиск із вимогою відправити Україні ракети ATACMS, – ЗМІ

Армійська тактична ракетна система з дальністю до 300 км здатна допомогти ЗСУ у ліквідації важливих для окупаційної російської армії об'єктів під час наступу.

На президента США Джо Байдена посилюється тиск, щоб змусити відправити в Україну зброю далекого радіусу дії, зокрема ракети ATACMS. Про це інформує Politico.

Американські законодавці з обох політичних сил вимагають постачання боєприпасів, оскільки вважають, що розпочався довгоочікуваний наступ України. На їхню думку, армійська тактична ракетна система з дальністю до 300 км здатна допомогти ЗСУ у ліквідації важливих для окупаційної російської армії об'єктів.

Майже рік тому Джейк Салліван, радник з питань національної безпеки, побоювався, що постачання ATACMS може призвести до того, що конфлікт зрештою переросте у Третю світову війну, оскільки Україна може використати цю зброю для нападу глибоко всередині території Росії. Останнім часом у Пентагоні зростає занепокоєння, що у США не така велика кількість запасних ракет. Тепер група членів Палати представників на чолі з конгресменом Джейсоном Кроу посилює тиск. У листі до Байдена в четвер дев’ять законодавців від Республіканської та Демократичної партії закликали президента швидко дати дозвіл на ATACMS.

"Війна в Україні стала конфліктом на виснаження. Ми можемо і повинні допомогти вийти з глухого кута", – цитує видання законодавців.

Прихильники постачання Україні ATACMS зазначають, що оскільки ракети випускаються з високомобільних артилерійських ракетно-ракетних систем, які вже відправлені в Україну, це пришвидшить терміни початку їхньої експлуатації. Ця зброя не потребує тривалої підготовки та/або матеріально-технічного ланцюжка, і може бути використані негайно.

"Є багато демократів, які хочуть, щоб ця адміністрація робила більше", – заявив керівник Комітету у закордонних справах Палати представників США Майк МакКол.

Нагадаємо, 3 червня полковник британської армії у відставці військовий експерт Глен Грант заявив, що ATACMS змінять хід війни з РФ. Він вважає, що після відправлення ракет ATACMS Кремлю доведеться сісти за стіл перемовин.