Подяка за участь в "СВО": у Росії родинам загиблих мобілізованих видали квитки до цирку

Представники військкомату у РФ спровокували хвилю обурення серед російського населення в Тюменській області, запросивши родини учасників війни, які загинули на території нашої держави, відвідати розважальні заходи.

Родинам загиблих в Україні російських мобілізованих видали квитки на циркову виставу, яка відбудеться у червні. Про це інформує 72.ru.

Для дітей вхід буде безкоштовний. Запрошення до закладу отримали родини мобілізованих з Тюменської області. Росіяни не надто схвально оцінили ініціативу, а деякі були шоковані ставленням влади до своїх громадян.

"Я чула, що видавали квитки до цирку. І лише сім'ям мобілізованих, хто загинув у СВО", – розповіла росіянка.

Видання звернулося до місцевої влади з проханням пояснити ситуацію. У Департаменті соціального розвитку Тюменської області підтвердили, що надавали квитки родинам мобілізованих. Виявилося, що запрошення роздавали представники військкомату.

У коментарях у соцмережах росіяни почали обговорювати подію. Вони написали, обурливі коментарі щодо доречності такої ініціативи.

"У цій країні чоловіків цінують навіть менше, ніж худобу. Народитися чоловіком у Росії – це велика біда", "Бенкет серед чуми", "Щоб подивитися на звірів не треба ходити до цирку – достатньо включити будь-який держканал", "Їм лише сміятися", – висловилися фолловери.

Нагадаємо, у квітні мобілізовані російської армії звинуватили командування в обмані. Уродженці Іванівської та Московської областей заявили, що у них під приводом "поставити печатки" забрали документи й без продуктів відправили з Ростова-на-Дону до Луганської області. Так звані військові РФ повідомили, що не знають своїх обов'язків та уявлення не мають, як їм діяти.

Також у березні резервісти російських військ поскаржилися очільнику Кремля на своїх командирів. Вони обурилися тим, що їх перевели з тероборони до штурмових підрозділів та відправили в атаку під Авдіївку без розвідки, засобів зв'язку та спорядження.