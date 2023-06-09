ЗСУ просунулися на 1,2 км: Череватий озвучив втрати ЗС РФ під Бахмутом

За словами спікера Східного угруповання військ ЗСУ, протягом доби Росія втратила вбитими та пораненими понад 280 людей, ще 11 російських солдатів опинилися в полоні.

ЗСУ продовжують здійснювати активні дії на Бахмутському напрямку, де ворог робить безуспішні спроби опору, втрачаючи при цьому бронетехніку та живу силу. Окупанти проводять ротацію і поки що мало ефективні, оскільки не було часу, щоб освоїти території. Про це в коментарі "24 Каналу" заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

За його словами, на низці ділянок фронту, наприклад в районі Бахмуту, вдалося просунутися на 1,2 км.

"Ми контратакуємо, б'ємо, проводимо штурмові дії", — зазначив він.

Тим часом російські війська чинять опір ЗСУ. Минулої доби позиції ЗСУ обстрілювали 368 разів ствольною реактивною артилерією, також було п'ять авіанальотів. Безпосередніх зіткнень з ЗС РФ було 15.

За оцінками Череватого, протягом доби 120 окупантів було вбито, 163 поранено, ще 11 опинилися в полоні.

Крім живої сили противника, ЗСУ знищили: мінометну систему, самохідну установку, протитанкову гармату "Рапіра", ПТРК, РСЗВ "Град" та три ворожі склади з боєприпасами.

За словами спікера, окупаційні сили здебільшого ведуть атаки в районі Оріхово-Василівки, Івановського та Ступочок. Але ЗСУ діють на випередження.

Нагадаємо, 8 червня у ГУР МОУ заявили про пряму причетність президента РФ Володимира Путіна до підриву Каховської ГЕС. У розвідці стверджують, що тільки голова Кремля міг віддати наказ на здійснення теракту.

Також західні ЗМІ днями раніше писали про те, що у Вашингтоні уважно відстежують контрнаступ ЗСУ, оскільки "на кону репутація Байдена".