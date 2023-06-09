Обмін думками: Китай та Росія планують спільні військові навчання, — CNN

За словами журналістів, РФ та Китай 6 червня вже провели військові навчання ВПС над Японським морем. Пекін розглядає Москву як ключового партнера.

Росія та Китай проведуть спільні військові навчання у 2023-му році. Про це пише CNN з посиланням на генералів двох армій, які провели онлайн-нараду 9 червня.

Повідомляється, що начальник Об'єднаного штабу Центральної військової ради КНР провів відеонараду із начальником Генерального штабу Збройних сил Росії Валерієм Герасимовим.

За словами журналістів, розмова відбулася з метою "обміну думками" в галузі оборони двох держав, а також щоб поглибити "співпрацю" між двома арміями.

Видання також нагадало, що РФ та Китай 6 червня вже провели військові навчання ВПС над Японським морем.

У матеріалі сказано, що хоч Росія постраждала від безпрецедентних західних санкцій, запроваджених Заходом через її вторгнення в Україну, Китай кинув їй "рятувальне коло". Таким чином, Пекін пом'якшив наслідки вигнання зі світової фінансової системи для Москви.

Журналісти зазначили, що Китай розглядає Росію як ключового партнера на тлі протистояння із Заходом. Він відмовився засудити вторгнення в Україну чи закликати до виведення російських військ.

Нагадаємо, що 8 червня американські ЗМІ повідомили, що Куба розмістить у себе секретну базу китайських спецслужб. КНР заплатить Кубі мільярди доларів, щоб розмістити на острові шпигунську базу. Вона дозволить китайцям перехоплювати електронні повідомлення з усього південного сходу США та відстежувати американські кораблі.

Також 6 червня в КНР заявили, що сили США мають залишити Східну Азію. "Коли до нас приходять друзі, ми зустрічаємо їх чудовим вином. Коли приходять шакали чи вовки, ми зустрічаємо їх із дробовиками", — заявив міністр оборони КНР.

2 червня журналісти повідомили, що Китай закликає інші уряди припинити відправку зброї до України. На думку спецпредставника КНР Лі Хуея, сторонні "підливають олії у вогонь" і дають коментарі, які "погіршують ситуацію" між Києвом та Москвою.