Китай закликає інші уряди припинити відправлення зброї в Україну, – AP

На думку спецпредставника КНР Лі Хуея, сторонні "підливають олії у вогонь" і дають коментарі, які "погіршують ситуацію" між Києвом та Москвою.

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У п'ятницю, 2 червня, спецпредставник КНР у євразійських справах Лі Хуей висловився про війну в Україні, закликавши "припинити відправлення зброї на поле бою" та перейти до мирних переговорів. Про це пише Associated Press.

"Китай вважає, що, якщо ми справді хочемо покласти край війні, врятувати життя і встановити світ, для нас важливо припинити відправку зброї на поле бою, інакше напруженість тільки наростатиме", — заявив китайський дипломат.

Повідомляється, що Лі Хуей повторив тезу офіційного Пекіна про повагу територіальної цілісності всіх країн, проте не згадав про те, чи чинив Китай тиск на РФ щодо виведення військ з українських територій.

Дипломат стверджує, що його країна підтримує "збалансований і справедливий" шлях розв'язання проблем у сфері безпеки. Він також повідомив про намір відправити другу делегацію для обговорення можливого політичного врегулювання.

На думку Лі Хуея, сторонні "підливають олії у вогонь" і дають коментарі, які "погіршують ситуацію". При цьому дипломат не уточнив, кого має на увазі.

"Хто справжній порушник спокою у світі та реальна загроза безпеці у світі? Світова спільнота чудово розуміє це", — сказав спецпредставник КНР.

Нагадаємо, що 29 травня офіційний Пекін прокоментував публікацію WSJ, згідно з якою Лі Хуей запропонував ЄС зберегти контроль РФ над окупованими територіями України. У Китаї заявили, що їхній дипломат не робив таких заяв.

Ми також писали про те, що згідно із заявою президента України Володимира Зеленського від 30 травня, Пекін "ходить по канату десь зовні" у відносинах із Заходом та Москвою. Український лідер упевнений, що Китай безпосередньо не підтримує позиції України.