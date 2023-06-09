Підрив Каховської ГЕС: супутники США зафіксували вибух перед обваленням греблі, — NYT

За словами журналістів, представники американської розвідки підозрюють, що в підриві греблі винні війська РФ. Атака ззовні є можливим, але менш правдоподібним поясненням.

Американські розвідувальні супутники зафіксували вибух на Каховській гідроелектростанції незадовго до обвалення греблі. Про це повідомляє видання The New York Times із посиланням на неназваного високопосадовця.

За словами журналістів, американські аналітики поки що не можуть точно сказати, хто є винуватцем вибухів. Джерело розповіло, що розвідувальні супутники обладнані інфрачервоними датчиками. Вони виявили теплову сигнатуру незадовго до обвалення греблі Каховської ГЕС.

У матеріалі сказано, що аналітики американської розвідки підозрюють, що в підриві греблі винні війська РФ. Вони організували вибух зсередини греблі. Атака ззовні є можливим, але менш правдоподібним поясненням.

За словами американського чиновника, також причиною руйнування греблі нібито могло стати підвищення рівня тиску вони. Однак найвірогіднішою версією вважається вибух.

Експерти попередили, що наявні в них докази вибуху обмежені. Але, як зазначається, вибух бомби чи ракети ззовні вчинив би на дамбу лише невеликий вплив. Для досягнення ефекту, аналогічного вибуху зсередини, потрібно було б застосувати дуже багато ракет або снарядів.

Нагадаємо, що в Єврокомісії звинуватили Росію в підриві Каховської ГЕС. За словами представниці Єврокомісії, у питанні з руйнуванням греблі на Каховській ГЕС Євросоюз навіть без урахування розслідувань не поводиться упереджено.

Також в ООН виступили із заявою про підрив Каховської ГЕС. Представник офісу верховного комісара ООН із прав людини наполягає на незалежному розслідуванні, яке дасть змогу дати відповідь на питання, хто ж причетний до підриву ГЕС.