"Очевидні речі": Путін заявив, що ЗСУ розпочали масштабний контрнаступ (відео)

У Кремлі вважають, що українські військові не змогли досягти поставлених перед ними завдань і зазнали великих втрат. У Генштабі ЗСУ заперечують початок активних наступальних дій.

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що український контрнаступ уже розпочався, проте окупанти нібито завадили планам ЗСУ. Про це повідомляють росЗМІ 9 червня.

За його словами, українським військовим нібито не вдалося досягти поставлених завдань на жодній із дiлянок фронту, проте він абсолютно переконаний у тому, що активні бойові дії йдуть повним ходом.

"Можна абсолютно точно констатувати, що цей наступ почався. І про це говорить використання стратегічних резервів української армії. Перше. Друге. На жодній із дiлянок бойових дій українські війська не досягли поставлених перед ними завдань. Це абсолютно очевидні речі", — заявив президент Російської Федерації.

Також Володимир Путін заявив, що під час класичного наступу втрати противника на рівні три до одного, однак у разі ЗСУ ці втрати нібито перевищують класичні показники. Цифри називати він відмовився.

"Усі спроби контрнаступу провалилися. Але наступальний потенціал військ київського режиму ще зберігається. Виходжу з того, що військове керівництво Росії реально оцінює ситуацію, що складається, і виходитиме з цих реалій, вибудовуючи наші дії найближчим часом", — підсумував президент РФ.

Інформація не є офіційною та не відповідає дійсності. У Генеральному штабі ЗСУ заперечують усі чутки про те, що контрнаступ уже розпочався.

Нагадаємо, 9 червня радник голови ОП Михайло Подоляк розповів, чи розпочався контрнаступ ЗСУ. За його словами, росіяни самостійно формують у своїй країні "панічний" інфопростір, розповідаючи про наступ захисників.