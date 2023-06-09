"Стріляють їм у спину": окупанти після підриву Каховської ГЕС не дають людям евакуюватися

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що виїзди із затоплених населених пунктів на окупованій частині заблоковані, а рятувальну операцію російська сторона так і не розпочала.

Російські загарбники на окупованій частині Херсонської області після навмисного підриву Каховської ГЕС не дають місцевим жителям спокійно евакуюватись та обстрілюють місцевість. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 9 червня.

За словами голови уряду, російська сторона не тільки не організувала евакуацію із затоплених місцевостей, а й заважає робити це людям самостійно. Військові блокують виїзд із населених пунктів, а часом і зовсім стріляють у спини.

"На Лівобережній Херсонщині ситуація критична. Окупанти не рятують цивiльне населення, блокують виїзд людей із зони лиха та стріляють їм у спину. Також учора у розпал евакуації російські терористи масовано обстрілювали Херсон та область, накривали вогнем людей, яких тiльки врятували з водяної пастки", — йдеться у повідомленні.

На частині Херсонської області, яку контролює українська сторона, ліквідацією катастрофи, яку скоїла Російська Федерація, займається штаб на чолі з міністром МВС.

Усього задіяно понад 1400 осіб та 345 одиниць техніки.

"На Херсонщині розгорнули дев'ять евакуаційних пунктів. Станом на сьогодні евакуювали 2,3 тисячі осіб, організували підвезення питної води, надаємо постраждалим всебічну, зокрема психологічну допомогу", — продовжив Денис Шмигаль.

Український уряд виділив 2,4 мільярда гривень на забезпечення питною водою мешканців Херсонської, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

Нагадаємо, 8 червня в МВС повідомили, що після підриву Каховської ГЕС із зони затоплення евакуювали понад 2000 осіб. Евакуація триває не лише з Херсонської області, а й із Баштанського району Миколаївщини.