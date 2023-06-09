Зеленський провів Ставку головнокомандувача. Основна увага – ситуації на фронті (відео)

На засіданні з президентом торкнулися теми постачання боєприпасів від західних партнерів, а також посилення української артилерії та систем ППО.

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача. Найбільше уваги було приділено фронту. Про це голова держави заявив у вечірньому зверненні від 9 червня.

За словами Зеленського, наразі відбувається безліч процесів, які визначають майбутню перемогу України.

"Провів Ставку. Ситуація на передовій – цьому основна увага. Доповіді – командувачі оперативних напрямків, Головком, ГУР, Міністерство оборони, Мінстратегпром, Міністерство внутрішніх справ", — йдеться у повідомленні голови держави.

Також під час засідання окремо говорили про постачання допомоги від західних союзників. Зокрема, йдеться про посилення української артилерії, ППО, а також про постачання боєприпасів, які щодня потрібні українським бійцям на фронті.

"Увага сконцентрована на всіх напрямках, де наші дії потрібні і де ворог може зазнати тих чи інших поразок. Наші оборонні дії, активні дії, наші здобутки на передовій. Обговорили детально постачання та розподіл боєприпасів, посилення нашої артилерії і ППО", — йдеться у повідомленні.

Окрему подяку голова держави висловив усім, хто допомагає та пропонує Україні допомогу. Також усім небайдужим, які звертаються до міжнародних організацій, до іноземних лідерів, а також інших країн, щоб привернути увагу до катастрофи, до якої привели дії РФ.

"І окремо – для наших воїнів, для всіх, хто цими днями в особливо важких боях. Бачимо ваш героїзм, і ми вдячні вам за кожну хвилину вашого життя – життя, яке справді є життям України. Бо настільки Україна вільна, наскільки ви, наші воїни, сильні. Настільки Україна захищена, наскільки ви, наші воїни, результативні", — підсумував президент України.

Нагадаємо, 9 червня повідомлялося, що Бельгія передасть ЗСУ пакет військової допомоги на 32 млн євро. За інформацією Міністерства оборони країни, до пакета зокрема увійдуть боєприпаси калібру 105 мм. За рік повномасштабного вторгнення РФ Бельгія надала Україні допомоги на суму понад 306 млн євро.