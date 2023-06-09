Війна в Україні: Бельгія передасть ЗСУ пакет військової допомоги на 32 млн євро

За інформацією Міністерства оборони країни, до пакету зокрема увійдуть боєприпаси калібру 105 мм. За рік повномасштабного вторгнення РФ Бельгія надала Україні допомоги на суму понад 306 млн євро.

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Рада міністрів Бельгії затвердила та схвалила 14-й пакет військової допомоги для України. Про це у п'ятницю, 9 червня, повідомляє видання L`avenir.

У раді міністрів зазначили, що в межах допомоги Києву у боротьбі проти російських окупантів буде передано боєприпаси калібру 105 мм на суму 32,4 млн євро для потреб Збройних сил України.

"Боєприпаси будуть закуплені у бельгійської промисловості та доставлені в найкоротші терміни", — повідомляє видання з посиланням на заяву Міністерства оборони Бельгії.

Загалом у відомстві зазначили, що завдяки додатковій підтримці, Міноборони Бельгії на сьогодні надало Україні військову допомогу на суму понад 306 млн євро, зокрема 41 млн євро було витрачено на закупівлю палива.

Військова допомога від Бельгії

У квітні минулого року Бельгія заявила, що продовжить постачання військової техніки українській армії, йшлося про автомати, протитанкову зброю, а також пальне та засоби захисту.

На початку березня 2023 року Бельгія заявила про передачу Україні військових вантажівок Volvo Cargo, Volvo Shelter, Volvo Fassi та Volvo Manumat. Вони були в експлуатації з початку 90-х років. Бельгійці перевірили їх і запевнили, що 240 одиниць придатні до експлуатації. Також країна анонсувала передачу запасних частин для них.

У середині травня Бельгія виявила бажання вчити українських пілотів літати на винищувачах F-16. При цьому представники країни зазначили, що передати винищувачі не зможуть.