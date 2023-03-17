"Логістика така ж важлива, як і зброя": Бельгія відправить в Україну 240 вантажівок, — ЗМІ

Перші машини передадуть ЗСУ вже наступного тижня. Вантажівки належать бельгійській армії з 90-х. Цього року держава вирішила їх замінити новими, тож 240 справних одиниць відправлять на фронт українцям.

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Бельгія передасть Україні військові вантажівки Volvo Cargo, Volvo Shelter, Volvo Fassi та Volvo Manumat. Вони були в експлуатації з початку 1990-х років. Бельгійці перевірили їх та запевнили, що 240 одиниць — справні. Також українцям передадуть наявні у іноземної армії запасні частини для них. Про це 16 березня повідомило медіа De Standaart.

За інформацією ЗМІ, вантажні моделі, моделі з брезентом або краном і деякі аварійні вантажівки у Бельгії замінять новими. Однак допомогу не радять сприймати як позбавлення "старого мотлоху", адже у державі чітко знають потреби захисників України та відправляють техніку за запитами військових.

"Українцям не постачається нічого такого, чого б вони самі не просили й не потребували. Не все, що ми пропонуємо, відразу приймається. Зазвичай це пов’язано з часом. Тому що вони ще не можуть використовувати щось на той час або тому що вони не мають потрібного персоналу, наприклад. Але через кілька тижнів ситуація може змінитись", — пояснив бельгійський військовий.

У Міністерстві оборони Бельгії завірили, що кожен запит перевіряють на доцільність у відомстві та промисловому секторі. Вони пообіцяли й надалі надавати усю можливу підтримку Україні та повідомили про відправлення окрім вантажівок ще сотні інструкторів для навчань українських оборонців.

У медіа розповіли, що додаткова підготовка для керування та технічного обслуговування Volvo українцям не потрібна. У Міноборони вважають, що війна в Україні певним чином зруйнувала їхні плани. Держава прагнула поступово замінити вантажівки, але змушена віддати старі до отримання нових.

"Однак ми стовідсотково підтримуємо це рішення. Часто в центрі уваги постачання зброї, але й на ці вантажівки українські підрозділи дуже чекають. Під час конфлікту логістика принаймні така ж важлива, як і зброя", — заявили у бельгійському Міноборони.

Нагадаємо, також 16 березня зі ЗМІ стало відомо, що китайські компанії постачають РФ гвинтівки, деталі для БПЛА та бронежилети. Журналісти з’ясували, що одна з компаній пов’язана з китайським урядом. Зброю та військове обладнання передавали країні-агресорці через Туреччину та ОАЕ.

В той же день радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко опублікував відео з ворожим ЗРК "Бук". Систему ППО припаркували на узбіччі вулиці просто посеред житлового району міста.