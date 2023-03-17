"Логистика так же важна, как и оружие": Бельгия отправит в Украину 240 грузовиков, — СМИ

Первые машины передадут ВСУ уже на следующей неделе. Грузовики принадлежат бельгийской армии с 90-х. В этом году государство решило их заменить новыми, так что 240 исправных единиц отправят на фронт украинцам.

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Бельгия передаст Украине военные грузовики Volvo Cargo, Volvo Shelter, Volvo Fassi и Volvo Manumat. Они были в эксплуатации с начала 1990-х годов. Бельгийцы проверили их и заверили, что 240 единиц — исправны. Также украинцам передадут имеющиеся у иностранной армии запасные части для них. Об этом 16 марта сообщило медиа De Standaart.

По информации СМИ, грузовые модели, модели с брезентом или краном и некоторые аварийные грузовики в Бельгии будут заменены новыми. Однако помощь не советуют воспринимать как избавление от "старого хлама", ведь в государстве четко знают потребности защитников Украины и отправляют технику по запросам военных.

"Украинцам не поставляется ничего такого, о чем бы они сами не просили и не нуждались. Не все, что мы предлагаем, сразу принимается. Обычно это связано со временем. Потому что они еще не могут использовать что-то в то время или потому что у них нет нужного персонала, например. Но через несколько недель ситуация может измениться", — объяснил бельгийский военный.

В министерстве обороны Бельгии заверили, что каждый запрос проверяют на целесообразность в ведомстве и промышленном секторе. Они пообещали и дальше оказывать всю возможную поддержку Украине и сообщили об отправке кроме грузовиков еще сотни инструкторов для учений украинских защитников.

Медиа рассказали, что дополнительная подготовка для управления и технического обслуживания Volvo украинцам не нужна. В Минобороны считают, что война в Украине в каком-то смысле разрушила их планы. Государство стремилось постепенно заменить грузовики, но вынуждено отдать старые до получения новых.

"Однако мы стопроцентно поддерживаем это решение. Часто в центре внимания поставки оружия, но и этих грузовиков украинские подразделения очень ждут. Во время конфликта логистика по крайней мере так же важна, как и оружие", — заявили в бельгийском Минобороны.

Напомним, также 16 марта из СМИ стало известно, что китайские компании поставляют РФ винтовки, детали для БПЛА и бронежилеты. Журналисты выяснили, что одна из компаний связана с китайским правительством. Оружие и военное оборудование передавали стране-агрессорке через Турцию и ОАЭ.

В тот же день советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал видео с вражеским ЗРК "Бук". Систему ПВО припарковали на обочине улицы прямо посреди жилого района города.