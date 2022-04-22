Автомати й протитанкова зброя: Бельгія продовжить постачати Україні військову допомогу

На засіданні уряду бельгійські чиновники обговорювали необхідність зберігати "розсудливість" у питаннях постачання зброї.

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Бельгія продовжить постачання військової техніки української армії, може йтися про автомати, протитанкову зброю, а також паливо та засоби захисту. Про це з посиланням на джерела, знайомі з матеріалами засідання уряду країни, повідомляє видання RTBF.

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За даними співрозмовника журналістів, на засіданні йшлося про необхідність "розуму" в питаннях постачання зброї — що саме постачається, у якій кількості та в яких умовах. Джерело вказало, що нове постачання зброї з Бельгії міститиме протитанкову зброю.

Зокрема, йдеться про обговорення постачання 5 тисяч автоматів виробництва FN Herstal, 200 одиниць протитанкової зброї, а також 3800 тонн пального та засобів захисту.

За словами прем'єр-міністра Бельгії Александера Де Кроо, країна з 24 лютого, коли почалося повномасштабне вторгнення РФ, забезпечує постачання Україні зброї на суму 76 млн євро. У березні цього року уряд країни затвердив покупку для української держави летальної та нелетальної зброї, засобів захисту та нічного бачення на суму в 11 млн євро.

Нагадаємо, раніше президент Франції Емманюель Макрон в інтерв'ю Ouest France заявив, що його країна постачає українській армії значну кількість озброєння, включаючи самохідні артилерійські установки "Цезар" (Caesar).

У свою чергу канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував постачання Україні протитанкових засобів, мін і боєприпасів для артилерії.