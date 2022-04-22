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Военный Фокус Российско-украинская война

Автоматы и противотанковое оружие: Бельгия продолжит поставлять Украине военную помощь

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Фото: Flickr | Бельгия продолжит поставки оружия Украине

На заседании правительства бельгийские чиновники обсуждали необходимость сохранять "здравомыслие" в вопросах поставок оружия.

Бельгия продолжит поставки военной техники украинской армии, речь может идти об автоматах, противотанковом оружии, а также горючем и средствах защиты. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с материалами заседания правительства страны сообщает издание RTBF.

По данным собеседника журналистов, на заседании шла речь о необходимости "здравомыслия" в вопросах поставок оружия — что именно поставляется, в каком количестве и в каких условиях. Источник указал, что новая поставка оружия из Бельгии будет включать в себя противотанковое оружие.

В частности, идет обсуждение поставок 5 тысяч автоматов производства FN Herstal, 200 единиц противотанкового оружия, а также 3800 тонн горючего и средств защиты.

По словам премьер-министра Бельгии Александра Де Кроо, страна с 24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение РФ, обеспечивает поставки Украине оружия на сумму в 76 млн евро. В марте этого года правительство страны утвердило покупку для украинского государства летального и нелетального оружия, средств защиты и ночного видения на сумму в 11 млн евро.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью Ouest France заявил, что его страна поставляет украинской армии значительное количество вооружения, включая самоходные артиллерийские установки "Цезарь" (Caesar).

В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал поставку Украине противотанковых средств, мин и боеприпасов для артиллерии.