Майбутнє Рамзана Кадирова залежить від долі Володимира Путіна, — прем'єр Ічкерії

Бійці голови Чечні не поїдуть захищати Бєлгородську область від рейдів, незважаючи на заяву Кадирова. Це прийом Кремля, спрямований проти Пригожина.

Бійці Рамзана Кадирова не захищатимуть Бєлгородську область, навіть якщо надійде такий наказ. Майбутнє глави Чечні залежить від долі президента РФ Володимира Путіна. Про це у коментарі "24 каналу" заявив глава уряду Чеченської республіки Ічкерія Ахмед Закаєв 9 червня.

Рамзан Кадиров заявив, що його армія готова розпочати боротьбу з добровольцями з "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії", які здійснюють рейди в Бєлгородській області. Однак його слова можуть не відповідати можливостям.

Ахмед Закаєв вважає, що це був інформаційний хід для того, щоб протистояти голові ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину і стоїть за цією стратегією Кремль.

"У Путіна криза. Він розуміє, що програє війну, втрачає контроль не лише над окупованими територіями, а й над територіями у своїй державі. Політична еліта, яка раніше підтримувала його, тепер розуміє, що їхнє майбутнє, гроші, майно вже не залежать від Путіна", — йдеться у повідомленні.

Глава уряду Чеченської республіки Ічкерія переконаний, що майбутнє Рамзана Кадирова залежить від Володимира Путіна. Наразі ведуться переговори про те, щоб створити окремий трибунал для голови Чечні, а Верховна Рада України взагалі визнала цю територію окуповану Російською Федерацією. Усе це серйозне обгрунтування створення трибуналу.

"І чеченці, і українці мають бути зацікавлені, щоб вони обоє залишилися живими. Україна має можливість допомогти нам у цьому і найближчим часом ми запропонуємо варіант такого трибуналу", – підсумував Ахмед Закаєв.

Нагадаємо, 1 червня повідомлялося, що Кремль хоче, щоб замість "вагнерівців" наступали війська Рамзана Кадирова. В ISW зазначили, що "кадировці" не брали участі в активних бойових діях майже рік. Вони здебільшого діяли в тилу як поліція.