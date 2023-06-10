Росія обстріляла аеродром у Миргороді: пошкоджено інфраструктуру та техніку (фото)

За даними адміністрації, росіяни застосували крилаті та балістичні ракети "Іскандер", а також дрони-камікадзе іранського виробництва.

У ніч проти 10 червня російська армія атакувала військовий аеродром "Миргород" у Полтавській області. Подробиці події в Telegram розкрив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

За даними ОВА, росіяни завдали ударів по аеродрому балістичними та крилатими ракетами типу "Іскандер", а також дронами-камікадзе іранського виробництва. Пошкоджено інфраструктуру "Миргорода" та техніку, розташовану на ньому, попередньо, люди не постраждали.

Вибухи ракет та дронів викликали пожежу, яку рятувальники та пожежники частково локалізували станом на 8:36. Фахівці усувають наслідки обстрілу та перевозять уцілілу техніку у безпечні місця.

Крім військового аеродрому, вночі постраждав і цивільний сектор. Сили протиповітряної оборони збили кілька загроз на підльоті, проте уламки, що впали, пошкодили вісім приватних будинків і чотири автомобілі, загиблих і постраждалих немає.

Як відзвітувало командування Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 10 червня російська армія запустила 8 ракет наземного базування різних типів з південного та північного напряму, а також 35 дронів Shahed-136/131 з узбережжя Азовського моря, маючи намір уразити об'єкти критичної та військової інфраструктури. Засобами ППО України вдалося знищити дві крилаті ракети (тип поки невідомий) та 20 ударних безпілотників.

Повітряні сили підтвердили атаку на аеродром у Полтавській області, а також повідомили про удари в Одеській та Харківській областях. Окупанти направили до Одеської області ракети, внаслідок ударів яких є загиблі та постраждалі.

Сили ППО за ніч знищили 20 дронів-камікадзе та дві крилаті ракети

У серпні 2022 року Росія вже обстрілювала аеродром "Миргород" у Полтавській області. Тоді 831 бригада тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ повідомила про пошкодження інфраструктури та техніки, пообіцявши все відновити.

Вранці 10 червня Головне управління ДСНС повідомило про наслідки ударів по Одеській області. Уламки збитого безпілотника Shahed впали на багатоповерховий житловий будинок, внаслідок чого троє людей загинули, ще 27 поранені, серед них 3 дитини. Через вибух у будівлі почалася пожежа, рятувальникам вдалося витягнути 12 городян. Крім того, ворожа ракета вдарила по узбережжю — троє людей постраждали від вибухової хвилі та уламків.