ЗСУ просунулися ще на 1400 метрів у районі Бахмута, — Череватий (мапа)

Українські військові вистояли у шести бойових зіткненнях. У командуванні уточнюють, що ЗС РФ за минулий день втратили вбитими 138 солдатів, і ще 236 окупантів зазнали різних поранень.

За останню добу, 9 червня, Збройні сили України спромоглися просунутися в районі Бахмута приблизно на 1,4 кілометра. Про це 10 червня заявив речник Східного угруповання військ Сил оборони України Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

За його інформацією, за добу на Бахмутському напрямку відбулися шість бойових зіткнень, під час яких українські воїни ліквідували 138 та поранили 236 окупантів, ще одного вдалося захопити в полон.

Російська армія намагається вибудувати лінію оборони та атакувати позиції ЗСУ у відповідь, але без успіху. Командування Східного угруповання військ України знає про потенціал та можливості ЗС РФ.

Карта бойових дій у районі Бахмута Донецької області Фото: DeepStateMAP

У ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що росіяни зосередили головні зусилля на спробах повністю окупувати Донецьку та Луганську області. За останню добу на цій ділянці фронту сталося 34 зіткнення, всього захисники знищили 890 окупантів, 8 танків, 7 бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем, РСЗВ, 3 комплекси ППО, 18 автомобілів, 5 одиниць спецтехніки, 16 БПЛА оперативно-тактичного рівня. Примітно, що Генштаб не повідомив про якісь просування ЗСУ в районі Бахмута, але згадав наступ ЗС РФ у напрямку Богданівки.

9 червня Сергій Черуватий повідомив про просування ЗСУ під Бахмутом на 1,2 км. За його словами, за попередню добу відбулося 15 бойових зіткнень, в процесі яких було вбито 120 росіян, 163 отримали поранення, 11 захоплено в полон.

Писали також, що ЗСУ досягли успіхів на Запорізькому та Донецькому напрямах. За даними аналітиків ISW, українські військові змогли просунутися в районах Оріхова, Благодатного та Великої Новосілки.