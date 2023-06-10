Канада передасть Україні один з найбільших пакетів озброєнь: чим посилять ЗСУ

Канадська армія буде навчати українських танкістів на Leopard, а льотчиків на західних літаках. Також ЗСУ отримають від союзників сотні ракет AIM-7 Sparrow.

Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо під час візиту в Україну анонсував новий пакет військової допомоги на 500 млн канадських доларів. Серед іншого там будуть ракети AIM-7 Sparrow. Про це повідомляє Defense Express.

У межах нового пакету допомоги, канадські ракети посилять українську протиповітряну оборону ракетами AIM-7 Sparrow, конфіскований у РФ транспортний літак Ан-124 "Руслан" передадуть Україні. Також постачатимуть 76 броньовиків Roshel Senator та 10 тисяч боєприпасів.

Roshel Senator

Зазвичай AIM-7 Sparrow використовуються на західних літаках. Однак відомо, що в Україні їх використовують на певних зенітно-ракетних комплексах. Окрім цього Джастін Трюдо додав, що вони готові приєднатися до навчання українських льотчиків на західних винищувачах. При тому на озброєнні Королівських ВПС Канади немає F-16, вони використовують F/A-18 Hornet. За даними ЗМІ Австралія може передати Hornet українським Повітряним силам. Також будуть навчати танкістів на танках Leopard 2.

Нагадаємо, 6 червня ЗМІ писали, що Австралія може передати Україні 41 винищувач Hornet.

31 травня канадська Roshel представила новий броньовик Senator, який покращили після бойових дій в Україні.