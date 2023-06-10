Найбільша наступальна операція часів Другої світової: NYT про важливість наступу ЗСУ

Зараз українські військові на багатьох ділянках фронту зосереджені на тому, щоб знайти слабкі місця у ЗС РФ, аби направити туди основні ударні сили. Окупанти, зі свого боку, сподіваються на величезні лінії оборони.

Україна отримала різноманітний арсенал західної зброї, щоб почати операцію, яка за деякими оцінками, може стати найбільшою з часів Другої світової війни в Європі. Про це повідомляє The New York Times.

На півдні бійці стикаються з відкритими просторами сільськогосподарських угідь, де майже немає укриття для військ. На 100 км східніше рівнини Донецької області усіяні териконами та шахтами, військовослужбовці просуваються до стратегічного залізничного вузла. Ще далі на схід і захисники націлюються на російські позиції біля Бахмута, який перетворився в руїну за місяці кровопролитної битви за місто.

У виданні зазначають, що у запеклих боях по всій лінії фронту набуває форми прагнення України деокупувати втрачену територію. Тому важливе кожне місто, село чи селище. Росія зі свого боку намагається доказати, що вони всюди можуть втримати оборону.

Києву, який, як і очікувалося на ранніх етапах, зазнає певних втрат, потрібно продемонструвати значний прогрес у своєму контрнаступі, щоб утримати надходження грошей і зброї із Заходу, вважають журналісти. Тому ЗСУ активно шукають слабкі місця окупантів, щоб розкрити російську оборонну стратегію з самого початку, перш ніж основні сили будуть залучені в наступі.

Коли Україна розгорне наступ у повну силу, то це стане однією з найбільших військових операцій в Європі після Другої світової війни Фото: The New York Post

Коли Україна розгорне наступ у повну силу, то це стане однією з найбільших військових операцій в Європі після Другої світової війни.

Росія українським прагненням протиставляє величезні лінії оборони, які складаються з мін, окопів, "зубів драконів" та інших елементів. Тому очікувано, що частина західної зброї буде втрачена, пошкоджена або знищена.

Військові аналітики зазначають, що попри гучні заяви РФ, а також майже повне мовчання України свідчать про те, що кожна зі сторін намагається зрозуміти тактику й спробувати вгадати, що буде далі.

Нагадаємо, 10 червня президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні відбуваються наступальні та оборонні дії.

Також 10 червня в ЗСУ заявили про знищення понад 7 рот російських військ на Таврійському напрямі. Окупанти втратили 72 одиниці техніки.