Друге за день: ЗСУ звільнили ще одне село на Донеччині (відео)

Село було звільнено ще 10 червня, але офіційна інформація з'явилася лише через день.

ЗСУ продовжують очищати українську землю від російських окупантів. 10 червня воїни 7-го окремого батальйону "Арей" Української Добровольчої Армії заявили про звільнення села Нескучне на Донеччині. Відповідне відео захисники опублікували 11 червня на своїй сторінці у Facebook.

"7-й окремий батальйон "Арей" Української Добровольчої Армії 129-ї ОБР сил Територіальної Оборони ЗСУ під командуванням майора Грищука Олександра, друга "Македонця", звільнив село Нескучне Великоновоселківської селищної громади Волноваського району Донецької області", — йдеться у підписі до ролика, де воїни стоять із прапором батальйону на тлі пошкодженої будівлі.

Декількома годинами раніше воїни повідомили про успішний штурм на позиції ЗС РФ, внаслідок чого вдалося не лише їх захопити, а і взяти полоненого.

"Захопили в полон одного з військових окупаційних військ. На відео спілкування бійців підрозділу із полоненим. Вони прийшли на нашу землю, міняти нашу владу, при цьому не знаючи, хто у нас Президент України. Цьому бранцю пощастило, його обміняють на нашого військового, решта загинули незрозуміло за кого на чужій території", — наголосили "арейці".

Напередодні стало відомо про те, що бійці 68-ї окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша у взаємодії із сусідніми підрозділами Сил оборони України звільнили населений пункт Благодатне Донецької області. Противник чинив опір, але не зміг встояти перед натиском українських воїнів.

Раніше Фокус писав про те, що ЗСУ звільнили в Бахмуті територію втричі більшу за лондонський аеропорт Гатвік.