У РФ заборонили використовувати частину снарядів 2023 року випуску: ЗСУ дізналися причину

У Сухопутних військах проінформували, що Росія втрачає бійців на Бахмутському напрямку та виробляє снаряди, що мають властивість вибухати самостійно.

Російські війська зазнають втрат під Бахмутом. Водночас снаряди країни-агресорки вибухають самі, а підрозділи все гірше забезпечують зброєю. Про ситуацію на фронті та успіхи захисників 11 червня розповіла у соцмережах пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

"РФ, у розв’язаній нею війні, продовжує зазнавати значних втрат у живій силі. Зокрема, через даремні штурмові дії та спроби покращити своє тактичне положення на Бахмутському напрямку, багато особового складу втратили підрозділи повітряно-десантних військ", — йдеться у пості.

Військові повідомили, що великі партії вироблених цьогоріч ворожих артилерійських боєприпасів калібру 122 та 152 мм заборонені до використання. Як пояснили захисники, таке рішення Росії пов’язане з самодетонацією снарядів. Окрім того, пресслужба передала, що у загарбників спостерігаються все більші проблеми з озброєнням та технікою — рівень забезпечення підрозділів країною-агресоркою погіршується.

"Оборонній промисловості РФ даються взнаки міжнародні санкції", — підкреслили у Сухопутних військах.

Також українські оборонці поділилися власними успіхами на передовій. У публікації зазначено, що протягом доби авіація завдала 6 ударів по скупченнях російських армійців.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два пункти управління, два артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та радіолокаційну станцію противника", — додали у ЗСУ.

Нагадаємо, 11 червня бійці 7 окремого батальйону "Арей" Української Добровольчої Армії повідомили про звільнення населеного пункту Нескучне у Донецькій області.

Також 11 червня ЗС РФ обстріляли цивільних, що евакуювалися з лівого берега у Херсонській області. За даними МВС, внаслідок ворожої атаки загинули троє мирних мешканців.