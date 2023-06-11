Намагаються зірвати наступ ЗСУ: окупанти РФ висадили в повітря ще одну дамбу (карта)

Як розповів журналістам речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень, дії ЗС РФ призвели до затоплення по обидва боки річки. Однак на дії ЗСУ це не вплине.

Російські окупанти після вибуху Каховської ГЕС, мабуть, поставили підриви дамб на потік, щоб запобігти наступу ЗСУ. Як повідомив речник сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень у коментарі виданню "Українська правда", ЗС РФ підірвали дамбу на річці Мокрі Яли біля села Новодарівка Пологівського району Запорізької області.

"На річці Мокри Яли окупанти підірвали дамбу, що призвело до затоплення по обидва береги річки. Однак на ведення наступальних дій Сил оборони Таврійського напрямку це не впливає. Спочатку окупанти підірвали Карлівське водосховище, потім Каховську ГЕС, потім підривали інші гідроспоруди в окупованій частині Запорізької області. У Запорізькій області вони очікують на прорив Сил оборони, тому, щоб уповільнити наше просування, вони вдалися до цієї тактики, коли знову підірвали гідроспоруду. Але це не впливає на просування Сил оборони", — наголосив Шершень.

За його словами, на Таврійському напрямку українські захисники перейшли від оборони до наступу, і вже є перші результати у вигляді визволення Благодатного та просування на Урожайне. Ворог чинить жорсткий опір. Протягом доби російські війська 22 рази атакували українські позиції, 456 разів обстріляли лінію фронту та прилеглі населені пункти.

Раніше Фокус писав, що, окрім Благодатного, українські воїни звільнили село Нескучне на Донеччині.