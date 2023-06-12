Зазнає поразки: експерт пояснив, чому РФ наважилася на підрив Каховської ГЕС

Росія заздалегідь готувалася до теракту на об'єкті. За словами експерта з міжнародних енергетичних та безпекових відносин Михайла Гончара, окупанти заздалегідь завезли десятки тонн вибухівки на ГЕС.

Москва дозволяє собі дедалі більше, виходячи з досить млявої реакції Заходу на її дії. Таку думку висловив український експерт із міжнародних енергетичних та безпекових відносин, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", головний редактор журналу "Чорноморська безпека" Михайло Гончар.

"Виходячи з реакції Заходу, яку росіяни спостерігали (адже Росія в Україні нібито воює саме із Заходом) і не побачили жодних превентивних дій з боку НАТО та США, РФ дозволяла собі дедалі більше. Ну і зараз вони переконалися в тому, що немає якихось жорсткіших дій, санкційний режим Євросоюзу вичерпав свій потенціал, США теж якось мляво відреагували на інцидент із безпілотником у Чорному морі, а російська ракета, як з'ясувалося, долетіла майже через всю Польщу, країну-члена НАТО, до її західного кордону", – написав Гончар у своїй авторській колонці на "Главреді".

Він пояснив, що Москва вважає це проявом слабкості з боку Заходу. А в ситуації, коли за п'ятнадцять місяців "СВО" РФ зазнає військової поразки, у Кремлі вирішили скористатися алгоритмом, "який не вигадували на ходу".

"Росіяни готувалися до цього, бо для того, щоб підірвати дамбу Каховської ГЕС, недостатньо прийти та поставити кілька мін. Туди завезли щонайменше десятки тонн вибухівки, які треба було розмістити. І не просто взяти десь і покласти, бо тоді зірвало б тільки верхню частину, тим більше, що ми бачимо глибокі пошкодження", – уточнив експерт.

Він зазначив, що ще на початку квітня повідомлялося про замінування колектора подачі води до системи охолодження ЗАЕС. Таким чином, йдеться про те, що цей сценарій був підготовлений заздалегідь.

"Зараз вони його запустили, і, судячи з інформаційної кампанії, яку вони паралельно розвертають, звинувачуючи Україну – це абсурд, тому що у нас немає тих ракет, які можуть завдати таких руйнувань. Та й у росіян їх немає, якщо не брати до уваги ядерні ракети", – зазначив президент Центру глобалістики.

За його словами, саме таким абсурдом Москва заповнює простір, коли стверджує, що відмашку на удар по Каховській ГЕС нібито дав міністр закордонних справ Великобританії Клеверлі. Водночас Гончар вважає, що все це лише підтверджує завчасну підготовку до підриву гідроелектростанції.

Нагадаємо, 11 червня глава Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що російські загарбники обстріляли човен із цивільними людьми, яких евакуювали з лівого берега на Херсонщині.

Цього ж дня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр пояснила, що Росія підірвала Каховську ГЕС, щоб "звузити" можливу географію наступальних дій української армії.