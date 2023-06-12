Полковник, лейтенант та командир "Шторму": озвучено нові втрати ЗС РФ (фото)

За словами офіцера ЗСУ Анатолія Штефана, українські військові продовжують боротися із російською агресією, залишаючи окупантів без командування.

Бійцям Збройних сил України вдалося ліквідувати командира підрозділу "Шторм" 110-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади так званої "ДНР" Сергія Аргунова. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан 12 червня.

Російські окупанти продовжують зазнавати втрат не лише серед рядових солдатів, а й серед командування.

За інформацією Анатолія Штефана, ліквідовано наступних загарбникiв:

командир підрозділу "Шторм" 110-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади "ДНР" Сергій Аргунов. У нього була кличка "Бутуз";

полковник ворожих військ Денис Буянов;

старший лейтенант Микита Сосновський.

Завдяки ефектним діям Збройних сил України, вони вже нічим не зможуть допомогти російській армії.

У ЗСУ назвали нові втрати російських окупантів Фото: Анатолій Штефан "Штірліц"/Telegram У ЗСУ назвали нові втрати російських окупантів Фото: Анатолій Штефан "Штірліц"/Telegram У ЗСУ назвали нові втрати російських окупантів Фото: Анатолій Штефан "Штірліц"/Telegram

Втрати ЗС РФ: зведення Генштабу

Українським військовим з початку повномасштабної війни вдалося ліквідувати вже 216 тисяч 180 російських окупантів. Це дані Генерального штабу на 12 червня 2023 року.

За останню добу життя втратили ще 540 військових ЗС РФ.

Інші втрати противника:

танки — 3931 (+5) од.;

бойові броньовані машини — 7636 (+5) од.;

артилерійські системи — 3746 (+10) од.;

РСЗВ — 601 (+0) од.;

засоби ППО — 362 (+0) од.;

літаки — 314 (+0) од.;

гелiкоптери — 299 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3307 (+7);

крилаті ракети — 1183 (+0);

кораблі/катери — 18 (+0) од.;

автомобільна техніка та автоцистерни — 6471 (+10) од.;

спеціальна техніка — 510 (+1).

Нагадаємо, 10 червня у командуванні озвучили втрати ЗС РФ на Таврійському напрямку. Росіяни, крім особового складу, за день втратили 72 одиниці техніки, зокрема зенітний ракетний комплекс "Тор" та 2 РСЗВ "Ураган".