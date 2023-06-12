Потрібно більше Leopard 2: у МЗС України закликали Німеччину посилити військову допомогу Києву

На думку українського дипломата, Німеччина могла б потроїти кількість поставлених Києву танків Leopard 2, "не ставлячи під загрозу здатність країни до самооборони".

Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник просить Німеччину надати Києву більше танків Leopard 2 німецького виробництва. Про це у понеділок, 12 червня, повідомляє ntv.

За інформацією видання, Київ закликав західні країни посилити військову підтримку на фоні втрат перших німецьких танків, поставлених союзниками для бойових дій у країні.

"Українській армії необхідно набагато більше західних бойових танків, бойових машин піхоти та іншої бронетехніки. Кожен Leopard 2 буквально на вагу золота для вирішального наступу", – повідомив Мельник.

За його словами, Бундесвер може надати Україні більше танків, ніж 18 уже поставлених одиниць зі своїх запасів, яких у Німеччині налічується понад 300.

Мельник зазначив, що Німеччина могла б потроїти кількість танків для Києва, "не ставлячи під загрозу здатність Німеччини до самооборони". Також він попросив надати для ЗСУ ще 60 бойових машин піхоти Marder, крилаті ракети Taurus та допомогти побудувати потужні українські військово-повітряні сили.

"Україна чекає на стратегічне рішення Німеччини щодо активної участі в коаліції винищувачів, щоб дати можливість українським пілотам тренуватися на винищувачах Eurofighter і надати частину з більш ніж 130 літаків", — підсумував він.

Вимогу Мельника підтримав політик з питань безпеки ХДС Родеріх Кізеветтер.

"Союзники мали б негайно замінити всю знищену техніку – зокрема бойові танки Leopard та бронетранспортери – та доставити додаткову техніку", – зазначив він.

Зі свого боку, на думку представника Вільної демократичної партії Маркуса Фабера, чіткі заклики Києва щодо заміни втраченого матеріалу здатні "підтримати атакованих у їхньому наступу".

"Бундестаг ухвалив рішення про заміну зарядів Leopard 2 на озброєнні німецьких збройних сил. Тут ми можемо збільшити кількість, щоб допомогти", — заявив Фабер.

Нагадаємо, 8 червня, після танкової атаки ЗСУ, що сталася напередодні, за даними українських аналітиків, загалом постраждало від 20 одиниць техніки, які були уражені російською артилерією.

Зі свого боку в Міноборони РФ заявили, що ЗСУ нібито втратили 28 танків у процесі "початого контрнаступу". Втім, доказів цієї інформації відомство не надало.