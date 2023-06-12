"Хмара накриє за півгодини": у ГУР попередили про підготовку РФ теракту в Криму

За інформацією розвідки, на заводі "Кримський титан" процеси виробництва порушено до критичного рівня. Окрема увага приділяється тому, що територію заміновано.

У тимчасово окупованому Армянську на півночі Кримського півострова росіяни почали готувати чергову провокацію. Почалася підготовка до евакуації представників "влади" та місцевих мешканців. Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки 12 червня.

За інформацією спецслужби, на окупованому півострові після підриву Каховської ГЕС ситуація напружена. У Північно-Кримському каналі немає води, тому процеси виробництва на заводі "Кримський титан" порушено до критичного рівня, що може призвести до катастрофи.

Відновити роботу у мінімальному режимі неможливо, як вважають росіяни, тому в Армянську поширюється інформація про закриття заводу.

"Водночас інженерні підрозділи окупаційної армії московії впродовж останніх декількох днів мінують цехи підприємства, які наразі продовжують працювати, а також закладають вибухівку на заводській та прилеглій території", — йдеться у повідомленні.

Теракт на цьому підприємстві, до якого повною мірою йде підготовка російськими окупантами, означатиме штучну техногенну катастрофу, яка матиме важкі наслідки. На заводі "Кримський титан" використовується щонайменше 200 тонн технологічного аміаку.

"У випадку вибуху на заводі аміачна хмара, залежно від напрямку вітру, накриє прилеглі райони за півгодини. Під загрозою передусім опиняться окуповані Армянськ, Красноперекопський район та південні райони Херсонщини", — підсумували в ГУР.

Нагадаємо, 9 червня в ГУР заявили, що Росія запустила кампанію з дискредитації України. У розвідці стверджують, що РФ підготувала серію провокативних матеріалів, які мають перекласти на Україну відповідальність за підрив греблі Каховської ГЕС та створити передумови політичної кризи.