Розбили всіх: морпіхи ЗСУ відбили зустрічну атаку у звільненому Сторожевому (відео)

За даними військових, у результаті операції частину російських солдатів взяли в полон, частину — ліквідовано. 4 машини росіян було знищено.

Українські захисники продовжують знищувати особовий склад і військову техніку армії РФ. У мережі з'явилися кадри влучного ураження російської БМП і Т-80 БВ. Про це стало відомо з аналітичного проєкту DeepState.

За даними джерела, операцію провели бійці з 88 батальйону 35 ОБрМП, які діяли в нещодавно деокупованому населеному пункті Сторожеве Донецької області.

"Кац*пи в кількості 4 машин проривалися в село, де в повному складі були знищені. На відео можна побачити підведення БМП і вже уражений Т-80 БВ. Морпіхи взяли й полонених. Зверніть увагу на початок відео, де "росіяни своїх не кидають", — ідеться в повідомленні.

Важливо відзначити, що 12 червня в 35-му ОМБр повідомили про звільнення села Сторожеве в Донецькій області, яке перебувало в окупації з березня 2022 року.

"Сьогодні державний прапор знову майорить над Сторожевим, і так буде з кожним населеним пунктом, поки ми не звільнимо всю українську землю", — заявили бійці.

Нагадаємо, що артилеристи 26 бригади ЗСУ 4 червня провели вдалі дії та знищили гаубицю "Мста-Б". Російські загарбники вирішили організувати свої позиції для артилерійської системи серед густої рослинності, щоби їх не помітили. Згодом установку було успішно ліквідовано підрозділом Збройних сил України. Українські захисники зафіксували пересування окупантів і відкрили вогонь.

12 червня ЗСУ ударним дроном знищили танк Т-80 під Куп'янськом. Робота безпілотника ударної групи "Ахілес" 92-ї окремої механізованої бригади ім. Івана Сірка виявилася дуже ефективною.