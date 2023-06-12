Тактика не змінилася: у ЗСУ пояснили, чому РФ знизила кількість атак на Україну

Окупанти продовжують атаки із застосуванням коригованих авіаційних бомб і дронів-камікадзе на прифронтових територіях.

Тактика російських загарбників залишається незмінною. Завдавати удару по Україні в ніч на 12 червня окупантам завадили погодні умови. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Бо застосовують вони крилаті ракети та дрони за різними напрямками, намагаються ввести в оману нашу ППО", — сказав він.

Ігнат розповів, що ворожі об'єкти спочатку пролітають групою, а потім поділяються на підгрупи, які рухаються незалежно одна від одної.

"Вони можуть летіти на Захід, а потім різко повернути назад. Росіяни намагаються зробити все, щоб подолати нашу ППО. Зменшення ворожої активності в небі в ніч проти 12 червня пов'язане з погодними умовами", — пояснив речник ВС.

Він додав, що погодні умови також впливають на операції українських авіаційних підрозділів.

Крім того, представник ЗСУ розповів, що окупанти продовжують атаки із застосуванням коригованих авіаційних бомб (КАБ) та ударних безпілотників на прифронтових територіях. Російська армія використовує різні типи БпЛА, включаючи "Шахеди" та "Ланцети".

"Окупанти майже завжди застосовують "Шахеди", починаючи з о пів на дванадцяту ночі, і аж до четвертої ранку. Загарбники обирають саме такий час, щоб унеможливити збивання їх безпілотників зі стрілецької зброї", — підсумував Ігнат.

Нагадаємо, 9 червня російські окупанти вкотре обстріляли Дніпропетровську область. Під удар потрапили Нікополь та населені пункти Марганецької та Мирівської громад.

Цього ж дня Міноборони України опублікувало запис камери відеоспостереження, зроблений в одному з магазинів міста Умань під час ракетного обстрілу 8 червня.