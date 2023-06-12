ЗСУ частково лишили окупантів зв'язку, скинувши вибухівку з дрона, — Федоров (відео)

Українські військові за допомогою дрону Mavic знищили систему супутникового зв’язку ворога. За словами голови Мінцифри Михайла Федорова, дві антени перетворилися "на купку мотлоху".

Армія дронів допомогла захисникам частково позбавити російських загарбників зв’язку на Сватівсько-Куп’янському напрямі. Про це заявив 11 червня у соцмережах міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Під час розвідки бійці ударної роти БПЛА 92 ОМБр виявили систему супутникового зв’язку окупантів — дві антени VSAT. Вони дозволяли росіянам оперативно обмінюватися інформацією. Тепер це в минулому", — розповів посадовець.

Федоров пояснив, що дрон Mavic, яким оборонці завдали удару, був куплений на кошти UNITED24.

"І ворожі супутники перетворилися на купку мотлоху", — підкреслив він.

На відео можна побачити, як БПЛА знайшов ціль та скинув туди вибухівку.

Нагадаємо, 12 червня 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського знищила БМП та мінометний розрахунок ворога. Бійці поділились відповідними кадрами та побажали українцям "бадьорого ранку".

Нещодавно батальйон К-2 54 окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи знищив склад російських боєприпасів. Військові опублікували відповідне відео та пожартували, що освіжувачі повітря так не вибухають.

Водночас російські загарбники також знищують техніку — дерев’яну. Захисник Олександр Афанасьєв розповів у соцмережах, що ворожа пропаганда хизувалась нібито успішною ліквідацією української техніки. Як виявилось, вони підбили муляж.