"Запальний ранок": військові показали, як знищили склад РФ за допомогою дрону (фото)

Українські військові 28 ОМБр показали на відео, як за допомогою ударних дронів знищили ціль в розташуванні ЗС РФ.

Українські військові відпрацювали по позиціях російських окупантів, знищивши склад ЗС РФ. Відповідне відео опублікували у Фейсбуці на сторінці 28 ОМБр у понеділок, 12 червня.

"Нескінченно можна дивитися на три речі, але наша улюблена — як горить окупант та його брухт. Цього разу запальний ранок влаштував підрозділ "Курта", — підписали відео військові.

Спершу на кадрах видно, як безпілотник скинув снаряд на склад російських військових.

Після цього на відео показали, як виглядає робота ударного безпілотного летального апарату здалеку. Спочатку на кадрах було видно, як угору підіймається стовп білого диму. За кілька секунд став видно вогонь, який розростався дедалі більше.

Таким чином, українським військовим вдалося знищити склад російських окупантів.

Нагадаємо, 5 червня ССО показали, як знищують групу окупантів. На офіційному каналі Сил спецоперацій опублікували відео, на якому можна спостерігати, як група бійців ССО висувається на виконання розвідувального завдання. Вказано, що у складі групи є оператори БПЛА, які були висаджені у "сірій зоні" для проведення розвідки з повітря.

А 16 травня військові вперше показали данську САУ на фронті. Данські машини відрізняються від тих Caesar, які раніше передавала Україні Франція. Насамперед великим боєкомплектом та іншим шасі.