Винесло у Чорне море: прикордонники зафіксували неконтрольовані вибухи боєприпасів

ДПСУ закликає громадян не діставати нічого з води самостійно, оскільки вибухонебезпечні предмети детонують від зіткнення у воді з іншими великими предметами.

Українські прикордонники зафіксували некеровані вибухи боєприпасів, які виносить на берег Чорного моря разом з уламками побутових речей після затоплень, до яких призвів підрив дамби Каховської ГЕС. Про це у понеділок, 12 червня, в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів представник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"Наші прикордонні загони вже неодноразово виявляли міни на узбережжі, тому як і інші державні органи зроблю заклик до громадян — не намагатися діставати ці речі з води самостійно, особливо вибухонебезпечні, а повідомляти піротехнікам", — зазначив Демченко.

Він підкреслив, що прикордонники зараз фіксують некеровані вибухи, що відбуваються у воді, через те, що вибухонебезпечні предмети детонують самі, стикаючись з іншими предметами, оскільки вода забирає в море не лише дрібні побутові предмети чи уламки, а й цілі будинки, дерева, дахи та шматки суші.

Демченко розповів, що до рятувальних робіт за його словами зараз залучено прикордонників з Херсонського, Одеського та Бердянського загонів, а також спецтехніку та плавзасоби.

Прикордонники займаються доставкою необхідних речей та продуктів харчування всім постраждалим внаслідок затоплення людям та тваринам.

Наслідки повені після підриву Каховської ГЕС

11 червня стало відомо, що після вибуху на Каховській ГЕС було змито частини оборонних рубежів окупантів на лівому березі Дніпра, і тепер на пляжах Одеси стало дуже небезпечно, оскільки із замінованих територій водою вимило багато мін, і вони попливли у бік обласного центру.

Мер Нової Каховки Володимир Коваленко 11 червня озвучив дві найголовніші проблеми, з якими зіткнулися городяни в місті: це загибель майбутнього врожаю і ризик епідемії через трупи тварин, що розкладаються.

Нагадаємо, 12 червня спікер Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк закликала людей не збирати сміття на узбережжях, яке з'явилося в морі внаслідок підриву російськими загарбниками Каховської ГЕС.