Парти замість штурвалів: затримки в підготовці льотчиків Королівських ВПС

У британських ВПС стався, можливо, не найбільш захоплюючий витік даних. Однак вiн проливає світло на труднощі, з якими стикаються льотчики. Постійні черги на навчання, труднощі з літаками та брак інструкторів — це нинішні реалії Королівських Повітряних Сил.

Мабуть, це був не найзахопливіший витік документів, до того ж він не пов’язаний із серверами Discord або російською дезінформацією. Але торішній витік внутрішніх документів Королівських ВПС у Sky News оголив системну і критичну проблему: британські новобранці-пілоти недостатньо швидко проходять навчання. Програма, яка має тривати два-три роки, зараз займає до восьми років. Офіційні джерела стверджують, що це цілком очікувана проблема, враховуючи поточний оперативний контекст. Інші називають це "найбільшою [лажею] ВПС". У будь-якому разі результат залишається незмінним – британські збройні сили потребують більшої кількості пілотів швидкісних реактивних літаків, але стикаються зі значними затримками в їхній підготовці.

Фокус переклав статтю Емми Солсбері про труднощі у підготовці льотчиків у Великій Британії, які стали відомі через витік.

У чому ж причина таких затримок? Очевидно, на систему підготовки впливає ціла низка чинників, як короткострокових (наявність навчальних літаків і проблеми з пропускною спроможністю), так і довгострокових, обумовлених недостатньою стійкістю системи військової льотної підготовки, закладеної в неї з моменту створення. Оперативні вимоги до Королівських ВПС, особливо у зв'язку з відкритою російською агресією в Європі, також означають зменшення доступності швидких реактивних літаків для підвищення кваліфікації. Хоча очікується, що невеликі військово-повітряні сили повинні швидко розставляти пріоритети в складних умовах, ці проблеми створили справжню плутанину для британської військової авіації.

Попри те, що наприкінці 2019 року держсекретар Бен Воллес застерігав главу Королівських ВПС віце-маршала авіації сера Майка Вігстона, що розв'язання проблем із навчанням є його "єдиним пріоритетом", на розв'язання проблем із пропускною спроможністю підуть роки. А поки Королівські ВПС стверджують, що зможуть виконати всі свої оперативні зобов'язання, у спільноті військових авіаторів наростає занепокоєння. З огляду на схильність урядів і всіх партій після закінчення холодної війни очікувати від британських збройних сил більшого за менших витрат, програма підготовки пілотів стає попередженням для планувальників, зокрема й тих, що працюють над оновленням розпорядження з оборонного командування: сталий розвиток від самого початку коштує трохи дорожче, але в довгостроковій перспективі він того вартий.

Проблеми у підготовці пілотів

Нині Королівські ВПС, Армійський повітряний корпус і Повітряний підрозділ Королівського військово-морського флоту готують своїх пілотів за системою військової льотної підготовки за трьома напрямами:

швидкісні реактивні,

багатомоторні (зокрема транспортні та розвідувальні літаки)

і гвинтокрилі повітряні судна.

Кожен новобранець проходить початкову офіцерську підготовку і початкову льотну підготовку, а потім новобранці, націлені на опанування швидкісних літаків, "отримують крила" під час базової підготовки на Beechcraft Texan T1 у Долині ВПС. Потім вони проходять поглиблену підготовку на літаку Hawk T2, також у Долині ВПС, отримуючи знання з тактики і повітряної війни. Після успішного проходження цього етапу їх направляють в оперативно-конверсійний підрозділ, залежно від того, на якому літаку вони літатимуть: у 29 ескадрилью на базі Конінґсбі для Typhoon або в 207 ескадрилью на базі Марем для F-35B Lightning II. Там пілоти вивчають оперативні й тактичні особливості своїх літаків.

Новобранці розпочинають підготовку з літака Beechcraft Texan T1 у Долині ВПС Фото: Royal Air Force/Twitter

Витік документів, отриманих Sky News, засвідчив, що більше половини тих, хто проходив льотну підготовку в середині 2022 року – а це 347 із 596 осіб з усіх трьох відомств – або очікували вільних місць на курсах підготовки, або проходили курс "перепідготовки". Такі курси проводяться, коли затримки з переходом на наступний етап навчання настільки тривалі, що наявні навички вже не вважаються актуальними. Того року тільки 11 новобранців, набраних для навчання на швидкісних реактивних літаках, дійшли до оперативної конверсії на "Тайфуни" або F-35B, незважаючи на наявність 43 місць на цьому заключному етапі.

Дані, опубліковані Міністерством оборони за запитом відповідно до Закону про свободу інформації приблизно в той самий час, відображають ці затримки, оцінюючи час навчання між початковою підготовкою та оперативною конверсією для пілотів реактивних літаків у 77 місяців, хоча це повинно тривати близько 31 місяця. Затримки для багатомоторних літаків і гвинтокрилих машин аналогічні. У письмовій відповіді відповідального міністра незабаром після цього були наведені дані про кількість персоналу, що перебуває в режимі очікування на різних етапах навчання, – загалом це більше ніж 300 осіб, які очікують у різних потоках.

Пілоти, які очікують курсу навчання, перебувають на різних посадах на військових базах по всій країні, але факт залишається фактом: замість цього вони повинні вчитися керувати своїми літаками. Пошук і усунення проблем, які спричиняють і посилюють затримки в навчанні, життєво важливі для отримання необхідних пілотів британськими збройними силами.

Проблеми з двигуном Hawk

Новобранці-пілоти швидкісних літаків використовують навчальні літаки Hawk T2 – значно оновлену версію літаків Hawk T1, які зараз широко застосовує пілотажна група Red Arrows. У документах, що просочилися від 2022 року, йшлося про проблему з двигунами на Hawk T2, що "періодично виникає" і, за оцінками, може вплинути на можливості навчання протягом наступних трьох років, збільшуючи час очікування для новобранців, що набираються на швидкісні літаки. Це було досить несподівано доведено на початку 2023 року, коли через проблеми з двигунами Королівські ВПС як "запобіжний захід" приземлили весь парк літаків T2, хоча незабаром після цього польоти відновилися.

У документах, що просочилися, від 2022 року говорилося про "періодично виникає" проблему з двигунами на Hawk T2

У травні, під час дачі свідчень у Комітеті з оборони при Палаті громад, віце-адмірал Річард Томпсон, генеральний директор з авіації в компанії Defence Equipment and Support, підтвердив, що поточна проблема з доступністю Hawk T2 "пов'язана виключно з двигуном". Він пояснив, що термін експлуатації двох компонентів двигуна (компресора і турбіни) довелося скоротити через "конструкторські та виробничі проблеми", і що робота з виробниками над планом з виправлення ситуації означатиме "повернення на етап, на якому ми маємо бути на початку 2025 року".

Ще в жовтні 2022 року міністр підтвердив у Палаті громад, що Міністерство оборони розглядає можливість подолання затримок шляхом відправки деяких новобранців-пілотів реактивних літаків на навчання до союзників і партнерів, зокрема на спільну програму підготовки пілотів реактивних літаків НАТО в США. На засіданні комітету в травні 2023 року головний маршал авіації сер Річард Найтон заявив, що через проблеми з доступністю Hawk близько 27 новобранців, яких набирають на реактивні літаки, планувалося навчити за кордоном, перш ніж вони повернуться до Великої Британії у свої оперативно-конверсійні підрозділи. Він висловив надію на те, що програма Hawk швидко відновиться, і не знадобиться відправляти так багато новобранців за кордон, але додав, що "ми не збираємося скорочувати цю кількість, щоб застрахуватися від подальших проблем із двигуном Hawk".

Проблеми з потужністю

У рамках угоди з Катаром з продажу "Тайфунів" Велика Британія погодилася навчити 32 катарських пілотів у спільній катарсько-британській навчальній ескадрильї. Джерело в оборонному відомстві, процитоване в репортажі Sky News про витік документів, висловило занепокоєння тим, що це поглинає і так обмежені можливості для навчання, спричиняючи затримки із зарахуванням британських пілотів до оперативного підрозділу з конверсії Typhoon на базі Конінґсбі. Аналогічного впливу може зазнати і нещодавнє зобов'язання Сполученого Королівства забезпечити підготовку українських пілотів на швидкісних літаках, хоча такий вплив буде до кінця незрозумілим до повного опрацювання деталей навчання.

Курси підготовки до оперативної конверсії на Typhoon на базі Конінгсбі постраждали через те, що інструкторам довелося взяти тайм-аут для пошуку цих літаків у рамках процесу швидкого реагування через тривогу

Наслідки російської агресії в Україні відчуваються і в ширшому масштабі. Необхідність участі британських пілотів в операціях і навчаннях із союзниками та партнерами тільки зростає в нинішніх умовах підвищеної напруженості в Європі, що створює додаткове навантаження на матеріально-технічну базу. Більша кількість швидкісних літаків, що патрулюють небо, означає меншу кількість літаків, доступних для навчання, як для залучення нових пілотів, так і для підтримки навичок чинних пілотів. Наприклад, Sky News повідомив, що курси підготовки до оперативної конверсії на Typhoon на базі Конінґсбі потерпають через те, що інструкторам довелося взяти тайм-аут для пошуку цих літаків у рамках процесу швидкого реагування по тривозі. Брак інструкторів також було відзначено як проблему. Документи, що просочилися, містили слайд внутрішнього брифінгу, який висловлював стурбованість тим, що кваліфіковані пілоти полишають Королівські ВПС у пошуках кращої роботи в інших місцях, а не залишаються на інструкторських посадах. Згідно з документами, "відтік з такого малого резерву настільки великий, що ми наближаємося до критичної точки". Королівські ВПС стверджують, що це серйозна проблема, і "масового відтоку немає", тому важко судити, чи дійсно це серйозно впливає на навчання.

Історичні проблеми

Проблеми з двигунами Hawk і потенційні проблеми з нестачею матеріально-технічної бази – це доволі короткострокові чинники, і їх можна усунути, проявивши трохи рішучості та добре все спланувавши. Однак ширший контекст, пов'язаний із підготовкою льотного складу, може бути набагато складніше виправити.

Як і багато західних країн, Велика Британія скористалася "дивідендами миру" після розпаду Радянського Союзу, щоб скоротити свої збройні сили і менше витрачати на оборону. Фронтові ескадрильї Королівських ВПС були скорочені, і виникли плани приватизації льотної підготовки в рамках системи військової льотної підготовки. Початковий контракт 2008 року виграла компанія Ascent, спільне підприємство Babcock і Lockheed Martin, отримавши право на 25 років навчання певної кількості пілотів за трьома напрямками: швидкісні реактивні, багатомоторні та гвинтокрилі повітряні судна. Розмір цієї "встановленої кількості" був каменем спотикання для Міністерства оборони – скільки пілотів потрібно Королівським ВПС та іншим відомствам?

Великобританія скористалася "дивідендами світу" після розпаду Радянського Союзу, щоб скоротити свої збройні сили та менше витрачати на оборону

З огляду на те, що в різних оборонних оглядах, особливо від 2010 року, постійно коригувалася кількість персоналу в контексті скорочення видатків збройним силам було важко дійти згоди щодо кількості необхідних навчальних місць. Сформувалися два табори: одна сторона усвідомлювала необхідність скорочення витрат, тож рекомендувала навчати лише мінімальну кількість пілотів, необхідну для оперативної роботи, а інша стверджувала, що необхідно передбачити додаткові місця для забезпечення резервного потенціалу в разі потреби та надання певної стійкості всьому процесу. Переміг перший табір, але якою ціною? Як прямо сказало Sky News одне високопоставлене джерело, "урізана система працює тільки в тому разі, якщо все складається ідеально".

Найтон порушив пов'язане з цим питання в рамках своїх недавніх свідчень в Окремому комітеті з оборони. Обсяг системи підготовки військових льотчиків був узгоджений приблизно в 2012 році в рамках вищеописаного процесу, однак оборонний огляд 2015 року ознаменував собою значні зміни у Королівських ВПС – починаючи з цього часу, всі літаки (крім Hawk) були замінені, збільшилася кількість ескадрилій Typhoon і очікується прибуття F-35B. Найтон зазначив, що до 2019 року, коли всі ці нові літаки почали надходити на озброєння, з'явилася велика кількість новобранців-пілотів, які потребують навчання – саме ця кількість досі проходить через систему. Хоча Найтон упевнений, що система зрештою зможе впоратися з цією проблемою і повернутися до необхідного рівня, усе це – явний результат небажання включати в систему резервний потенціал.

Усунення проблеми

Хоча Королівські ВПС виконують свої оперативні зобов'язання, і немає причин вважати, що вони не зможуть робити це в майбутньому, відставання в підготовці пілотів не уникнути. Внутрішній огляд, замовлений державним секретарем у 2022 році після витоку інформації, недоступний для громадськості, але, сподіваюся, виявив шляхи поліпшення системи. Майбутнє оновлення розпорядження оборонного командування на додаток до оновлення комплексного огляду буде уважно вивчено спільнотою військової авіації в пошуках рішень. А розслідування закупівель у царині авіації, що проводиться Окремим комітетом з оборони, охоплює військову льотну підготовку – їхні пропозиції щодо розв'язання проблем мають серйозно сприйняти Міністерство оборони і Королівські ВПС після публікації звіту про розслідування.

Зрештою, проблема з навчанням пілотів швидкісних реактивних літаків є частиною суперечності, яку ми часто спостерігаємо в збройних силах по всьому світу, між інвестиціями в стійкість і мінімізацією витрат. Військові планувальники багатьох країн могли б взяти на озброєння урок програми підготовки військових льотчиків Королівських ВПС: трохи стійкості – це вже дуже багато.

Про автора

Емма Солсбері – кандидатка наук Коледжу Біркбек Лондонського університету та асоційована наукова співробітниця Ради з геостратегії. Її дослідження присвячені оборонним дослідженням і розробкам та військово-промисловому комплексу. Вона також є старшою співробітницею з людських ресурсів парламенту Великої Британії.