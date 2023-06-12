Втрата Leopard 2 та Bradley варта цього: чому ЗСУ кидають в бій сучасну техніку, – Forbes

На півдні України окупанти зосередили близько 10 тисяч бійців, ударні гелікоптери та дрони-камікадзе. Ворог намагається не дати ЗСУ вийти на Токмак.

Українська армія відправляє з початку контрнаступу найкращі танки Leopard 2A6 та БМП Bradley M2A3. Відомо, що військові вже втратили частину західної техніки. Проте у Forbes зазначають, що мета, яку ставлять перед собою в Україні, варта того.

Минув приблизно тиждень, як українські військові почали певні наступальні дії на фронті. Бойові дії активізувалися у Запорізькій та Луганській областях. В Міноборони Великобританії зазначали, що українські військові досягли значного прогресу на деяких дільницях фронту, в інших же прогрес був повільнішим.

У виданні стверджують, що найскладніша вісь — це Оріхів-Мала Токмачка-Токмак. Проте водночас вона може бути найвигіднішою. Якщо ЗСУ зможуть прорватись крізь окопи та укріплення та переправитись через річку Токмак, то вони отримають пряму дорогу на Мелітополь. Звільнення Мелітополя відріже окупантів від сухопутного сполучення з Кримом, що також дозволить розширити перевагу Україну для звільнення півострова.

Зазначається, що російське військо на цьому напрямку складається з 503-го, 291-го, 70-го та 429-го мотострілецьких полків, а також різноманітних батальйонів найманців і резервів. На передовій знаходиться до 10 000 окупантів та сотні одиниць техніки, пишуть у виданні.

Тому 33-тя механізована бригада та 47-ма штурмова бригада ЗСУ зіштовхнулись зі значним опором окупантів. До того ж вони зосередили на напрямку ударні гелікоптери та дрони-камікадзе. У купі це призвело до втрат у техніці, проте особовий склад, ймовірно, зазнав небагато втрат. Західна техніка доводить свою надійність.

Нагадаємо, 12 червня в мережі показали, як українські військові застосовують танки Leopard 2A6 на полі битви на Запорізькому напрямку.

7 червня ЗМІ писали, що українські військові отримали для німецьких танків сучасні бронебійні снаряди DM51A1.