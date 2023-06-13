Співробітники ТЦК побили чоловіка на Черкащині: з'явилися подробиці (відео)

На опублікованому записі чоловік, що випив, заважає відвідувачам кафе, порушує спокій і намагається застосовувати силу.

Днями у соцмережах з'явилося відео із Черкаської області. На ньому було схоже на те, що озброєні військовослужбовці б'ють мирного жителя. У пабліках повідомлялося, що випадок трапився 1 червня. Про це повідомляє Telegram-канал "Труха. Черкаси".

На опублікованому записі було видно, що співробітники ТЦК женуться за чоловіком у парковій зоні, а потім притискають його до огородження поряд із закладом громадського харчування.

На опублікованому записі один із військовослужбовців тримає чоловіка в шортах за шию, а інший б'є по голові. Потерпілий втрачає свідомість і б'ється головою під час падіння.

Користувачі соцмереж обурювалися через неправильне звернення людей у формі. Але після розголосу з'ясувалося, що військовослужбовці з центру комплектування не намагалися силою відвезти чоловіка, а утихомирювали п'яного, що роздухорився.

За непідтвердженими даними, побитий військовими згодом нібито заявив, що він не має претензій до співробітників військкомату.

На викладеному записі видно, що громадянин у шортах із характерною грацією нетверезого заважає відвідувачам кафе, порушує суспільний спокій, а потім намагається застосовувати силу.

Реакція ТЦК

Після появи скандального відеозапису у соцмережах у Черкаському обласному ТЦК на запит журналістів повідомили, що з'ясовують обставини цього випадку.

"Зараз з'ясовуються обставини, — пояснила речник Черкаського обласного ТЦК Аліна Кривошея. — Працюють наші офіцери".

Нагадаємо, як і де в Україні вручають повістки. У Львівському ТЦК пояснили, що законодавством не передбачено жодного списку місць, де дозволено чи заборонено видавати повістки. Тому варто керуватися простим міркуванням, що повістку повинні вручати особисто в руки. Але місце дії може бути будь-яким: будинок, вулиця чи робота.

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