Окупанти використовують "гнучку оборону" для зриву контрнаступу ЗСУ: звіт ISW

За словами аналітиків, росіяни знову звинувачують у своїх поразках погану погоду, яка не дає злітати бойовій авіації.

У російських окупантів залишається надія, що вони зможуть зупинити успішний український контрнаступ, але їхні плани приречені на провал. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 12 червня.

За словами аналітиків, бійці Збройних сил України вже розпочали контрнаступальні дії та звільняють населені пункти від росіян.

Тим часом противник сподівається, що зуміє сповільнити просування ЗСУ або зовсім його зупинити за допомогою "гнучкої оборони" і гарної погоди для своїх винищувачів.

"Російські джерела стверджували, що українським силам вдалося досягти тактичних успіхів 11 червня через сильний дощ і туман, що заважають ВКС та армійській авіації вразити концентрацію українських сил. Російські джерела також повідомили, що ЗС РФ відновили інтенсивні авіаудари по українських військах 12 червня, як дощ прояснився. Ігор Гіркін заявив, що погода відіграє важливу роль у визначенні результатів операцій у цьому секторі найближчими днями", — йдеться у повідомленні.

Що стосується "гнучкої оборони" в районі фронту, то командування противника сподівається, що вони зможуть вимотати бійців ЗСУ і через це українці не матимуть сил захищати територію далі.

Однією з методик російських окупантів є відхід у тил, щоб вивести українських захисників з-під зони прикриття ППО та засобів радіоелектронної боротьби. Після цього відбувається атака.

Нагадаємо, 12 червня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що наступ України триватиме кілька тижнів або місяців. Також він наголосив на "перевазі" українського військового командування в плані тактики та організованості.