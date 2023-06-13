Знищили приблизно 4 ворожі роти: ЗСУ успішно наступають на Таврійському напрямку, — штаб

Внаслідок виконання вогневих завдань було знищено та пошкоджено 25 одиниць військової техніки противника. Сили оборони також завдали ударів по складах боєприпасів ЗС РФ.

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку успішно виконали 1 431 вогневе завдання. Про це повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Втрати ворога вбитими та пораненими склали майже чотири роти", — йдеться у повідомленні.

Тарнавський також повідомив, що внаслідок виконання вогневих завдань було знищено та пошкоджено 25 одиниць військової техніки противника. Серед них були 6 танків, 5 БМП, МТЛБ, гаубиця 2С19 "Мста-С" та декілька автомобілів військової техніки.

Крім того, було успішно знищено ворожі склади з боєприпасами.

Контрнаступ ЗСУ на Таврійському напрямку триває

Нагадаємо, що 11 червня речник сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень повідомив, що ЗС РФ підірвали дамбу на річці Мокрі Яли біля села Новодарівка Пологівського району Запорізької області. На Таврійському напрямку українські захисники перейшли від оборони до наступу, і вже є перші результати у вигляді визволення Благодатного та просування на Урожайне.

А наприкінці травня президент України Володимир Зеленський приїжджав на лінію оборони Вугледар — Мар'їнка, щоб привітати та нагородити українських військових, які продовжують боротися із російською агресією.