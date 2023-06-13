Мобілізація не для всіх: кого точно не призовуть на службу (повний список)

Законодавство визначає перелік військовозобов'язаних осіб, які не можуть бути мобілізовані. Однак, такі громадяни можуть піти служити в армію добровільно.

В Україні продовжується загальна мобілізація, оголошена після початку повномасштабного вторгнення Росії до України. У законі "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" є повний список військовозобов'язаних, які не підлягають призову.

Мобілізація в Україні: кого точно не заберуть

У законі зазначено, що не підлягають мобілізації такі категорії громадян:

заброньовані особи,

особи з інвалідністю,

тимчасово непридатні до служби за станом здоров'я за висновками військово-лікарської комісії (ВЛК),

жінки та чоловіки, у яких троє та більше дітей молодше 18 років,

жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років,

жінки та чоловіки, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років, або повнолітню дитину з інвалідністю І або ІІ групи,

жінки та чоловіки, які виховують дитину з певними захворюваннями (ураження нервової системи, важкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологія, психічні розлади, цукровий діабет І типу тощо),

усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років,

військовозобов'язані, які доглядають хвору дружину (чоловіка), дитину або батьків, а також якщо у дружини (чоловіка) інвалідність та/або якщо інвалідність І або ІІ групи у батьків,

опікуни особи з інвалідністю,

жінки та чоловіки, які мають неповнолітню дитину (дітей) у разі, якщо хтось із подружжя вже проходить військову службу,

працівники органів військового управління, військових частин, підприємств, установ та організацій Міноборони, ЗСУ, служби спецзв'язку, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Нацполіції, БЕБ, НАБУ, ДБР, Державної виконавчої служби, Управління держохорони.

Законодавство передбачає, що перелічені вище категорії громадян можуть проходити військову службу за місцем проживання за власним бажанням.

Крім того, мобілізації не підлягають:

студенти, аспіранти та докторанти, які проходять навчання на денній або дуальній формі,

науковці та педагоги,

жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час АТО з-поміж військових, добровольців, осіб, які залучалися до забезпечення проведення АТО,

жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти при здійсненні заходів щодо гарантування національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях, а також при гарантуванні національної безпеки та оборони, відсічі та стримуванні збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.

Нагадаємо, 12 червня спікер Львівського обласного ТЦК СП Марія Левко пояснила, що в умовах загальної мобілізації, що триває, в Україні повістку можуть вручити особисто в руки і практично в будь-якому місці — на вулиці, блокпосту, за місцем проживання чи роботи.

Цього ж дня начальник Харківського обласного ТЦК СП полковник Володимир Арап розповів, що у межах літньої мобілізації відбиратимуть громадян, які володіють іноземними мовами. Це має допомогти при спілкуванні із західними інструкторами.