Бійці виконували всі доктрини: експерт розібрав втрати Україною Bradley та Leopard 2

Місія із прориву є одним з найважчих та небезпечних видів маневрів. Україна не має панування в небі. Проте навіть під час засідки окупантів, бійці ЗСУ працювали так, як їх навчили на Заході, вважає колишній оператор Bradley Олександр Олівер.

Українські військові під час однієї з атак втратили американські БМП M2 Bradley та німецький танк Leopard 2 в Запорізькій області. Проте аналіз експерта, який має багаторічний досвід експлуатації БМП Олександра Олівера показує, що бійці ЗСУ виконали доктрину. Про це повідомляє The War Zone.

Бійці ЗСУ виконували надскладний та небезпечний маневр — прорив. Проте він відбувався без панування у повітрі Повітряних сил України, і ймовірно, з недостатнім артилерійським вогнем. Тому деякі машини підірвалися на мінах, а деякі були уражені протитанковими керованими ракетами.

Олександр Олівер каже, що з боку все виглядає так, що спершу йшов взвод з M2 Bradley та німецьким танком. Потім його почали атакувати, й тому на допомогу відправили другий взвод з БМП. Конкретно епізод з відправленням другого взводу Олівер називає порушенням доктрин.

"Ми бачили, що вони не можуть виконати свою місію. І відправляти туди більше людей, піддаючи їх високому рівню ризику, не було б виправдано", — каже Олівер.

Проте він додає, що доктрина не бере до уваги людський фактор у розпалі битви. І взагалі доктрина, яка забороняє відправляли додаткові засоби на поле бою є застарілою, вона потребує змін. Тому якби він керував боєм, то перша думка в нього була така сама — відправити допомогу.

"Спочатку, коли я почув крики і прохання про допомогу, щоб надати допомогу і вивезти потенційних жертв і техніку, моєю першою реакцією було б послати їх туди. Але через хвилину-другу, логічно обміркувавши ситуацію, я б дійшов висновку, що ризики занадто високі", — стверджує експерт.

Після аналізу фотографій та відео Олівер дійшов до висновку, що просування другого взводу, найімовірніше зупинилось після того, як головна машина прориву підірвалася на міні чи зазнала інших ушкоджень. В таких умовах українські військові діяли максимально правильно й згідно з доктриною.

Прорив очолював танк Leopard 2, за ним йшли БМП, які прикривалися його бронею. Далі за БМП йшла піхота, яка прикривала сектори. Після того як Bradley отримав пошкодження, бійці теж діяли правильно — прикривали свої дії за димовою завісою та бронюванням підбитої БМП.

"Ці хлопці зараз відходять від місця прориву для придушення вогню, і ви бачите, як діють екіпажі, як правильно реагують. Те, як десантники кидають димову гранату, і як екіпаж Bradley використовує сучасну оптику для виявлення загроз, свідчить про те, що ці хлопці були добре підготовлені", — сказав Олівер.

У підсумку Олександр Олівер каже, що через обмеженість інформації встановити точно, що сталося на полії бою, складно.

Нагадаємо, 12 червня у ЗМІ писали, що втрата західної техніки варта цілі українського наступу, яка може полягати в просуванні до Токмака.

Також 12 червня в мережі показали застосування українського Leopard 2A6 на Запорізькому напрямку.