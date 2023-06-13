У Рівному вручили повістку дитині: чому в Україні й досі виникають такі ситуації, — адвокат

Минулого тижня співробітники ТЦК у Рівному вручили повістку 8-річній дитині. Абсурд ситуації полягає в тому, що батько хлопчика і так служить у ЗСУ з березня минулого року. Адвокат вказав Фокусу й на інші серйозні аспекти у цьому питанні, що вказують на порушення законодавства.

Минулого тижня українську громадськість сколихнула історія з Рівного. Співробітники Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки не лише виписали повістку чоловікові, який уже півтора року служить у ЗСУ, так ще й вручили її 8-річному синові захисника. Мати дитини розповіла про ситуацію журналістам місцевих ЗМІ.

"Хочу звернутися до представників військкомату. За яким ви законом працюєте? Де таке вказано, що можна залишати повістку 8-річній дитині? Чоловік служить у ЗСУ з 1.03.2022 року, а представники військкомату вручили повістку 8-річній дитині, поки мама вибігла занести речі до благодійного фонду", — повідомила жінка.

Речниця Рівненського обласного ТЦК та СП Тетяна Камерістова, зі свого боку, спростувала факт вручення повістки дитині. За її словами, батька хлопчика було призвано через інший ТЦК — не за місцем реєстрації, у зв'язку з чим до них ця інформація ще не надійшла. Військкоми, як каже Камерістова, нібито хотіли уточнити всі дані та попросили дитину передати мамі номер телефону, записаний на повістці.

"Двері відкрила 8-річна дитина, яка була вдома сама. Дитина сказала, що тато служить. Наш працівник написав на повістці свій номер телефону для того, щоб дружина цього громадянина зателефонувала. Це було зроблено для того, щоб дізнатися від жінки, з якого часу і в якій частині служить її чоловік, і внести ці дані до облікових записів. Тобто дитині було передано записаний номер телефону", — запевнила Камерістова.

Також вона наголосила, що військовий вже зв'язався з ТЦК і не має жодних претензій.

"Перше і важливе питання, яке варто поставити в цій ситуації буде адресоване мамі: чому дитина молодша за 10 років залишається вдома одна? Вибігла мама на пʼять хвилин або на хвилину — це не виправдання, дитина залишилася вдома сама і це вже може привернути увагу органів соціальної опіки. Добре, що в двері постукали співробітники ТЦК, а якби це були бандити? Або ДРГ? Як так вийшло, що дитина відкриває двері незнайомим людям?" — запитує адвокат у сфері військового законодавства Олег Леонтьєв у розмові з Фокусом.

Гонитва за військовозобов'язаними

Як пояснює Леонтьєв, очевидний момент у цій ситуації — неправомірна поведінка працівників ТЦК. За словами адвоката, сам факт вручення повістки дитині, навіть якщо це зроблено з проханням передати контакти матері, є незаконним. Номер телефону можна було записати й на порожньому аркуші паперу, а не на повістці, яка виписана батькові хлопчика, підкреслює він.

Проте в історії, що відбулася, є й інші, куди важливіші нюанси: чому за півтора року в ТЦК лише зараз дізналися, що громадянин, який перебуває у них на обліку, давно служить у ЗСУ?

"Це можливо лише тому, що працівники ТЦК не виконують своїх прямих завдань щодо формування бази даних військовозобов'язаних. Вони мали зробити це ще три роки тому. За два роки до початку повномасштабного вторгнення була така директивна вимога, але її не виконали. 2014 року, коли почалася перша фаза російсько-української війни, всі схопилися за голову, адже з'ясувалося, що військкомати знищили всі списки мобілізованих за наказом тодішнього міністра оборони України Павла Лебедєва. І треба було оновити всю інформацію, але це так і не зробили", — розповідає адвокат.

Крім того, у боротьбі за виконання плану з мобілізації терцентри не обмінюються інформацією. З минулого року повістки можуть видавати без прив'язки до місця реєстрації. Це призводить до багатьох проблем, включаючи виписування повісток громадянам України, які вже служать.

"Виникають і інші питання, пов'язані з врученням повісток не за місцем реєстрації. Так, нещодавно мешканець Львова поїхав у відрядження до Києва, там йому вручили повістку. У своєму ТЦК він значиться як обмежено придатний для служби за станом здоров'я, але після проходження військово-лікарської комісії у Києві отримав висновок "не придатний". Повертається він додому до Львова і йде до ТЦК, щоб передати висновок, а там йому кажуть, що не прийматимуть цих документів і змушують знову проходити ВЛК", — каже Леонтьєв.

За словами адвоката, такі історії трапляться дуже часто і залишаються або поза увагою, або без покарання. Хоча згідно із законом після таких дій співробітників ТЦК, як мінімум, має розпочатися службовий розгляд, пояснює він.

"Це лише частина історій, які до нас доходять. Якщо копнути глибше, то можна виявити величезну кількість таких неправомірних дій ТЦК", — наголошує Леонтьєв.

Нагадаємо, 12 червня спікерка Львівського обласного ТЦК та СП Марія Левко пояснила, що в умовах загальної мобілізації в Україні, що триває, повістку можуть вручити особисто в руки і практично в будь-якому місці — чи то на вулиці, блокпосту, за місцем проживання чи роботи.

Цього ж дня начальник Харківського обласного ТЦК та СП полковник Володимир Арап розповів, що у межах літньої мобілізації відбиратимуть громадян, які володіють іноземними мовами. Це має допомогти при спілкуванні із західними інструкторами.