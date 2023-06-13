Бійці 66 бригади застосували трофейний ПТРК "Корнет" і знищили російську БМП (відео)

Ворожа техніка, як зазначають у командуванні, була виявлена у лісосмузі, для знищення якої використали трофейний противотанковий комплекс.

Бійці 66-ої окремої механізованої бригади Сухопутних військ 3СУ знищили ворожу БМП за допомогою трофейного ПТРК "Корнет". Про це повідомили у Facebook підрозділу.

На відео російські загарбники заховали бойову машину у лісосмузі. Українські захисники виявили техніку та застосували протитанкову зброю. Згодом й відбулося влучання.

"Трофейний ПТРК "Корнет" продовжує знищувати окупантів", – йдеться у дописі.

66 бригада ЗСУ: історія створення та участь у війні з Росією

Механізований підрозділ створено у лютому 2022 року. Бригада пройшла злагодження та у квітні минулого року увійшла до бойового складу Сухопутних військ Збройних Сил України. Більша частина особового складу бригади — добровольці.

Увесь цей рік бригада захищає рідну землю та воює на різних ділянках фронту. Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський вручив їй Бойовий прапор 12 грудня 2022 року.

У боях з російськими загарбниками підрозділ продемонстрував успішні результати. Бійці 66 бригади 12 червня з ПТРК знищили систему спостереження "Муром-М". Системи спостереження "Муром" встановлюють поряд із кордоном у Росії або на високих об'єктах на окупованих територіях України. Такі комплекси дуже небезпечні, адже стежать за діями ЗСУ на великій відстані та в будь-який час доби.

Також танкісти бригади беруть участь у захисті України. Екіпажі бойових машин регулярно тренуються на полігонах. Екіпажі бойових машин відпрацьовують рух через доволі непрохідну місцевість у лісі. Згодом важка техніка виїжджає на вихідний рубіж та відкриває вогонь.

Нагадаємо, 12 червня артилерія батальйону К-2 ефектно знищила склад боєприпасів росіян. Підрозділ, який входить до 54-ої окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, виявив та ліквідував небезпечний об'єкт.