Обстріл Кривого Рогу: з багатоповерхівки врятували кота Шаміля (відео)

Пошуково-рятувальна операція у Кривому Розі триває. За словами голови Ради оборони міста Олександра Вілкула, п'ятеро людей все ще залишаються під завалами.

У ніч на 13 червня російські війська завдали ракетного удару по п'ятиповерхівці у Кривому Розі, зараз там триває пошуково-рятувальна операція. Місцеві журналісти показали відео порятунку кота на ім'я Шаміль.

"Це кіт Шаміль. Його врятували з однієї із квартир на 5 поверсі. Сусіди кажуть, що власниця встигла вибігти, а її чоловіка привалило дверима. Сподіваємося, що з ними теж усе гаразд", — йдеться у публікації.

Рятувальникам довелося відливати тварину водою, після того, як її дістали з палаючого будинку. Тільки після цього кіт почав подавати ознаки життя.

Шаміля з рук у руки передали одній із сусідок його власників. Жінка розповіла, що котів було шестеро. Інших тварин рятувальникам поки що знайти не вдалося.

Ситуація у Кривому Розі: п'ятеро людей перебувають під завалами

В ефірі "Радіо свободи" голова Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив, що кількість загиблих внаслідок російського удару в Кривому Розі зросла до шести, ще п'ятеро людей можуть перебувати під завалами продуктового складу.

"Наразі, на жаль, вже шість загиблих. 25 поранених, з них десять важких і троє вкрай важких. Рятувальна операція триває, розбираємо завали. Ще, ймовірно, п'ятеро людей перебувають під завалами з огляду на те, що ми зараз розуміємо", — сказав Вілкул.

Також він уточнив, що локалізація пожеж уже закінчилася, але треба розбирати завали. Місцева влада займається наданням допомоги та розселенням людей.

Нагадаємо, що в ніч проти 13 червня ЗС РФ обстріляли місто Кривий Ріг Дніпропетровської області. Ракети влучили у декілька цивільних об'єктів у різних частинах міста, зокрема в п'ятиповерховий житловий будинок.

У мережі також з'явилися фото та відео з місця удару російської ракети по Кривому Розі, на яких можна побачити сильну пожежу та масштабні руйнування.

На трагедію у Кривому Розі відреагував президент України Володимир Зеленський, заявивши, що "російські вбивці продовжують свою війну проти житлових будинків, звичайних міст та людей".