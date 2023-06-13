Українці роблять 20 тис. пострілів із САУ PzH 2000 за ресурсу ствола 4,5 тис. — Rheinmetall

Директор концерну розповів, що українські війська здійснюють із німецької гаубиці в 5 разів більше пострілів, ніж було заявлено виробником, і назвав це "неможливим".

Українські артилеристи здійснили 20 000 пострілів із німецької гаубиці Panzerhaubitze-2000 за ресурсу 4500 пострілів. Про це в інтерв'ю RND повідомив Армін Паппергер, керівник німецького оборонного концерну Rheinmetall.

Він зазначив, що відгуки українських захисників стосовно німецького озброєння дуже позитивні. Бійці відзначають якості й характеристики потужної зброї.

За його словами, ствол на гаубиці фактично потребує заміни після 4500 тисяч пострілів. Українські війська здійснюють до 20 000 пострілів. Такий факт він назвав неможливим.

"Інші стволи давно б тріснули", — сказав Паппергер, коментуючи, як німецька техніка показала себе на полі бою в Україні.

Він не став уточнювати, наскільки знижуються показники точності, коли кількість здійснених пострілів у кілька разів перевищує ресурс ствола.

Характеристики Panzerhaubitze 2000

Самохідна артилерійська установка Panzerhaubitze 2000 оснащена 155-мм гарматою. Також озброєння має систему навігації, автоматизовану систему управління вогнем, ручну систему заряджання з боєкомплектом на 60 снарядів і 228 модульних метальних зарядів. Вона здатна виявити вогонь і оснащена системою пожежогасіння. PzH 2000 здатна випускати три снаряди за дев'ять секунд або десять за 56 секунд на дальність до 30 км. Техніка вважається найкращою у своєму класі.

Нагадаємо, 14 квітня в Нідерландах розповіли, що передали Україні. У відповідний пакет увійшли Т-72, Leopard 1, PzH 2000, Patriot, кораблі. Також українські війська отримали мости (15 одиниць) і понтонні системи М3 (6 одиниць), польові кухні (31 одиниця) та запчастини для різних типів транспортних засобів і систем.