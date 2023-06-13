Все заміноване і б'ють ракетами: в Міноборони про контрнаступ ЗСУ на Донеччині і Запоріжжі

Російські окупанти з усіх сил намагаються утримати захоплені ними позиції, активно застосовують по підрозділах Сил оборони штурмову та армійську авіацію та артилерію.

Сили оборони України протягом минулої доби мають просування на трьох напрямках на Донеччині та на Запоріжжі. Про це в своєму телеграм-каналі 13 червня повідомила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр.

"Під час ведення наступальної операції наші війська протягом минулої доби просунулися на: Бахмутському напрямку в районі Берхівського водосховища на 250 м, Торецькому напрямку — на 200 м, Бердянському напрямку від 0,5 до 1 км, площа території взятої під контроль склала до 3 кв.км", — повідомила вона.

У Міністерстві оборони зазначають, що ворог з усіх сил намагається втримати захоплені позиції, постійно гатить з артилерії, та завдає ударів авіацією.

"Наші війська під час наступу стикаються з суцільними мінними полями, які поєднані з протитанковими ровами. Все це поєднується з постійними контратаками ворожих підрозділів на бронетехніці та масовим застосуванням ПТУРів і дронів-камікадзе", — йдеться в повідомленні.

За інформацією Ганни Маляр, зараз тривають бойові дії в районі Малої Токмачки, Новоданилівки, поблизу Макарівки на Оріховському напрямку, Мар'їнці, Ягідному на Бахмутському напрямку та Веселому на Лиманському.

Нагадаємо, що під час наступальних операцій на Бердянському напрямку Сили оборони просунулися до 1 км. На флангах у районі Бахмута просування склало від 1,5 до 3,5 км.

Раніше повідомлялося, що на Бахмутському напрямку бійці Президентської бригади, яких зарахували до 200-тих, вижили, відбили штурм росіян та втримали позицію.