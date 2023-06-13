Фонд "Повернись живим" передав гранатомети ATGL-L3 16 бригадам Сил оборони

Волонтери придбали озброєння на 4 млн євро для бригад, які вже штурмують або готуються до штурмових дій.

Для Сил оборони України придбали 1000 нових протитанкових гранатометів ATGL-L3 на 4 млн євро. Про це повідомляє пресслужба фонду "Повернись живим".

Завдяки донатам українців, фонд зміг придбати 1000 ручних протитанкових гранатометів 40-мм калібру. Зазначається, що ATGL-L3 вже знайомий для бійців ЗСУ. Тому додаткове навчання для військових не знадобиться. Військові мають величезний запит на ручні протитанкові ракети.

"Це проста, надійна та ефективна зброя, боєприпаси до якої держава може купувати у європейських виробників, або отримувати в якості допомоги від західних партнерів", — написали в фонді.

Всі гранатомети розподілили між 16 бригадами Сил оборони. Постачання зброї узгодили з Генштабом та Командуванням сил логістики, щоб не дублюватися із забезпеченням від держави. При цьому акцент робився на тих бригадах, які готуються чи вже проводять штурмові дії. Вартість контракту склала 4 млн євро.

Також у пресслужбі додали, що саме ручні гранатомети допомагають бійцям штурмувати позиції загарбників та звільняють населені пункти України.

ATGL-L виробляється на болгарському підприємстві Arsenal. По суті це полегшена версія радянського РПГ-7, але з двома новими типами пострілів для ураження бронетехніки та живої сили ворога.

Нагадаємо, 12 травня ЗСУ показали американські кулемети Browning M2, який експлуатується з часів Другої світової.

15 травня ЗМІ писали, що бійці ЗСУ ризикують життям, щоб західна зброя не потрапила до третіх рук.