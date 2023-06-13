Уроки Raptor і Lightning II: які невдачі США маєють врахувати з винищувачем 6 покоління

ВПС США зіштовхнулися з низкою проблем під час виробництва літаків — висока вартість, технічні проблеми та помилки під час придбання.

Повітряні сили США почали приймати пропозиції щодо винищувача шостого покоління Next Generation Air Dominance (NGAD). Про це повідомляє Defense News.

У США планують укласти контракт на проєктування та виготовлення винищувачів NGAD у 2024 році. Міністр ВПС США Френк Кендалл заявив, що один літак може коштувати сотні мільйонів доларів. Тому життєво необхідно, щоб Пентагон урахував помилки, які допустили з літаками 5 покоління.

Які уроки можуть винести військові з програми F-22 Raptor

Винищувач 6 покоління NGAD має замінити літаки F-22 Raptor. Тому перше, що треба врахувати ,— це вартість програми та надійність. Raptor виявився дорогим і не дуже надійним літаком. Планувалося, що виробництво F-22 триватиме 9 років і коштуватиме 12,6 млрд доларів. Також виявилося, що вартість одного винищувача зросла на 177% від початкової оцінки в 149 млн до 412 млн доларів.

F-22 на одній із баз ВПС США

Окрім цього, винищувач Raptor виявився не дуже надійним. Станом на 2021 рік лише 50% від кількості всієї кількості F-22 були в боєготовності. Через це Повітряні сили купили 563 літаки, а не 750.

Уроки програми F-35 для військових

Програма з винищувачами F-35 є найбільшою програмою закупівель Пентагону. Літаки купують для Повітряних сил, Корпусу морської піхоти й для Військово-морських сил, а окрім цього, F-35 продають на експорт. Проте він також виявився дорожчим, ніж очікувалося раніше, та відстає від графіка.

Попри те, що літаки продають у багато країн, труднощів із F-35 Lightning II значно більше, ніж із F-22. Якщо казати про кошти, то загальна вартість придбання перевищує 428 млрд доларів США, а очікувалося, що програма обійдеться у 233 млрд доларів.

F-35 і F-16 на мамонтовій ході

Разом із тим фатальною помилкою називають те, що Пентагон почав купувати літак і одночасно його покращували. Це призводило до того, що кожен раз, коли літак мав проблему, підрядникам треба було змінювати вже готові літаки.

"Найбільший урок, який я засвоїла з F-35, полягає в тому, що ми більше ніколи не повинні літати на літаку, поки ми допрацьовуємо його", — заявляла ще у 2015 році тодішня міністерка ВПС США Деборра Лі Джеймс.

У 2021 році готовність F-35 складала 68,8%, що робить його трохи надійнішим за F-22. Тому найголовніше, що мають робити у Пентагоні, — це уникати придбання NGAD до завершення фази розробки.

Нагадаємо, 19 травня у ВПС США заявили, що у 2024 році підпишуть контракт на винищувачі 6 покоління.

27 вересня ЗМІ писали, що США прагнуть обіграти Китай у створенні винищувача 6 покоління. Китай хоче отримати власну розробку до 2035 року.