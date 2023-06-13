Війна в Україні: кого точно не мобілізують до лав ЗСУ (список)

ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" передбачає винятки для "заброньованих" українців, членів сімей військових, які вже проходять службу в лавах ЗСУ, а також для батьків, які виховують дітей із певними діагнозами.

В Україні у зв'язку з бойовими діями продовжується загальна мобілізація. Проте є категорії людей, яких не призвуть у ЗС України, йдеться у законі "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Цей документ містить вичерпний перелік військовозобов'язаних, які не підлягають призову.

Мобілізація в Україні 2023: кого не призвуть до лав ЗСУ

До категорій людей, які не підлягають мобілізації, належать "заброньовані" особи. У цю категорію входять керівники та висококласні фахівці; люди, які перебувають на службі в органах МВС, пожежній службі, в КВС та органах контролю за обігом наркозасобів.

Також призову до лав Збройних сил України не підлягають особи з інвалідністю.

Сюди ж входять чоловіки та жінки, які тимчасово непридатні до служби за станом здоров'я. Однак у цьому випадку потрібно пред'явити висновок військово-лікарської комісії, який видається на строк до шести місяців.

Чи підлягають мобілізації в Україні батьки дітей

Закон, який регулює призов до лав ЗСУ у 2023 році, містить перелік українців-батьків дітей, які не підлягають мобілізації.

Насамперед це жінки та чоловіки, у яких троє та більше дітей молодше 18 років.

Також від мобілізації звільняються жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину або кількох дітей віком до 18 років.

Призову до Збройних Сил не підлягають і жінки та чоловіки, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років. Це стосується також батьків повнолітньої дитини з інвалідністю І чи ІІ групи.

Батьків, які виховують хвору дитину, також не можуть мобілізувати. Але це стосується лише тих українців, у яких дитина (діти) мають такі діагнози:

ураження нервової системи;

тяжкі вроджені вади розвитку;

рідкісні орфанні захворювання;

онкологія;

психічні розлади;

цукровий діабет І типу.

Хто ще не підлягає мобілізації у 2023 році

Це стосується насамперед усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років.

Під загальну мобілізацію не підпадають також військовозобов'язані, які доглядають хвору дружину (чоловіка), дитину або батька, а також якщо мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю та/або якщо у батьків мають інвалідність I або II групи.

Від мобілізації звільнено й опікунів людей з інвалідністю.

Кого з членів сімей силовиків та військових не призвуть до ЗСУ

В Україні не можуть мобілізувати чоловіків (дружин) військовослужбовців, які вже проходять військову службу.

Дія цього пункту закону поширюється також на жінок та чоловіків, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час здійснення заходів щодо забезпечення національної безпеки та оборони.

Призову не підлягають і самі силовики, серед яких працівники органів військового управління, військових частин, підприємств, установ та організацій Міноборони, ЗСУ, служби спецзв'язку, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Нацполіції, БЕБ, НАБУ, ДБР, Державної виконавчої служби, управління держохорони.

Їх можуть призвати до лав ЗСУ лише в тому випадку, якщо вони самі виявлять бажання.

Мобілізація студентів та викладачів в Україні у 2023 році

В Україні точно не призвуть до лав ВС навіть під час воєнного стану студентів, аспірантів та докторантів денної форми навчання. Це стосується також педагогів та наукових співробітників.

Нагадаємо, 13 червня Фокус писав про те, що у Рівному вручили повістку дитині. Абсурд ситуації полягав у тому, що батько хлопчика і так служить у ЗСУ з березня минулого року. Тому адвокат розповів журналістам і про інші серйозні аспекти щодо цього питання, які вказують на порушення законодавства.

А 12 червня спікер Львівського обласного ТЦКСП Марія Левко пояснила, що в умовах загальної мобілізації, яка триває, в Україні повістку можуть вручити особисто в руки і практично в будь-якому місці — чи то на вулиці, блокпосту, за місцем проживання чи роботи.