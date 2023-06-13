У МО РФ заявили, що на Времівському виступі їх розгромили "наспіх сформовані" підрозділи

У російському Міноборони переконують, що усі атаки були відбиті. Водночас дані інтерактивної мапи фронту свідчать про помітне просування ЗСУ в тому районі протягом кількох днів.

У наступ на Времівському виступі у Донецької області Україна нібито направила підрозділи, швидко сформовані з залишків інших бригад. Про це йдеться у зведенні Міністерства оборони РФ від 13 червня.

"На Времівському виступі київським режимом у наступ було кинуто підрозділи, поспіхом сформовані із залишків військовослужбовців бригад ЗСУ, які раніше зазнали великих втрат", — написала пресслужба ворожого Міноборони.

Також у публікації йдеться, що протягом доби ЗСУ продовжували наступати в районі Бахмута. Поблизу звільненої на Донеччині Макарівки, за версією країни-агресорки, окупантам вдалося відбити три атаки захисників.

Що насправді відбувається на Времівському виступі?

Тим часом дані моніторингового проєкту DeepState свідчать про помітні зміни в районі села Времівка у Донецькій області протягом останніх кількох днів.

Зокрема з 9 червня до сьогодні, згідно з інтерактивною мапою, у тому районі було звільнено понад 20 квадратних кілометрів раніше захопленої російськими військами землі.

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Більш того, якщо порівнювати дані лише за останню добу — також можна побачити, що українські військові ймовірно просунулися вперед на Времівському виступі. Лінія ворожих позицій за Макарівкою вирівнялась, а територія, яка перейшла в "сіру" зону, збільшилася.

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Сам населений пункт Времівка знаходиться далі від лінії фронту, ніж сусідні з ним Нескучне, Благодатне та Макарівка, вже звільнені захисниками.

У Міністерстві оборони України підтвердили звільнення ЗСУ вже семи населених пунктів. За словами заступниці міністра Ганни Маляр, за останній тиждень захисники просунулися на 6,5 кілометра та взяли під контроль площу 90 квадратних кілометрів.

В українському Міноборони підтвердили звільнення Лобкового, Левадного, Новодарівки, Нескучного, Сторожевого, Макарівки та Благодатного.

Нагадаємо, речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов заявив, що за минулу добу захисникам вдалося просунутись на відстань від 500 метрів до кілометра на Бердянському напрямі. Також спікер розповів про успіхи військових поблизу Бахмута.

13 червня 35 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського поділилась кадрами з нещодавно звільненої Макарівки. Оборонці розповіли, що, усвідомивши свою нездатність утримувати населений пункт, російські загарбники почали його знищувати.