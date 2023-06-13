Виробник дронів "Ланцет" продовжує імпортувати західні компоненти, – розслідування

За даними журналістів, основний власник компанії, яка виробляє дрони-камікадзе "Ланцет", Олександр Захаров навіть не потрапив під санкції. А на саму компанію обмеження наклали лише Україна, Австралія та Великобританія.

Виробник ударних безпілотників "Ланцет", які використовуються Кремлем у війні проти України, продовжує імпортувати західні комплектуючі. Про це йдеться у розслідуванні видання "Важливі історії".

На сайті виробника "Ланцетів" компанії Zala Aero Group сказано, що БПЛА купують для пошуку зниклих людей, гасіння пожеж, моніторингу нафтопроводів та іншого.

Проте зараз, як з'ясували журналісти, основними покупцями продукції Zala Aero Group стали військові. Згідно з документами, що потрапили в розпорядження видання, у 2022-20223 роках ТОВ "ЦСТ", яке є основною юридичною особою компанії, продало своїх дронів військовим на 5,3 млрд рублів.

Контрольним власником ЦСТ із часткою 50,85% є Олександр Захаров, решта належить концерну "Калашников". За інформацією розслідувачів, син та дочка Захарова – найбільші постачальники компанії.

Микита Захаров володіє компанією "Аероскан", а Марія Захарова — "Оріон". Після російського вторгнення в Україну виторг "Аероскана" зріс у десятки разів і за 2022 рік склав 3,8 млрд рублів, а виторг "Оріона" зріс у два рази та склав за 2022 рік 400 млн рублів, з'ясували журналісти.

У матеріалі наголошується, що Олександр Захаров не підпав по санкції, а на ЦСТ санкції наклали лише Україна, Австралія та Велика Британія. Необхідні комплектуючі, йдеться у розслідуванні, йому вдається отримувати через мережу постачальників.

У першу трійку компаній за сумою поставок ЦСТ крім "Аероскана" та "Оріона" входить новосибірська ОМП. Ця компанія у 2022-2023 роках продала ЦСТ товарів на 1,4 млрд рублів, а ввезла у РФ — на 1,3 млрд рублів.

Власник ОМП — Максим Котельников, він також пов'язаний з "Аеросканом" та ЦСТ. Згідно з митними базами даних, ОМП веде активну торгівлю з Китаєм, де закуповує електричні двигуни, вироби з алюмінію, гвинти, болти, гайки та інші товари, зазначає видання.

Розслідували виявили ще кілька постачальників ЦСТ, які реалізують компанії та її партнерам товари для виробництва дронів-камікадзе. Так, "Хартіс ДВ" у 2022-2023 роках продала ЦСТ та ОМП товарів більш ніж на 50 млн.

На сайті компанії зазначається, що "рішення про вихід на ринок радіоелектронних компонентів було обумовлено наростаючим санкційним тиском". Також фірма вказує, що для подолання проблем із санкціями фірма "використовує напрацьовані зв'язки в Європі, Північній Америці та Азії для виконання найскладніших замовлень".

"АйДі Солюшнс", яка продала ЦСТ продукції на 60,4 млн, а іншому постачальнику ЦСТ — "Фотопарк" — на 95 млн, належить Ігорю Ієвлєву, який зараз перебуває в Дубаї. Він є співвласником компанії Scyscraper, яка розробляє програмне забезпечення для керування офісними приміщеннями.

У контактах журналісти знайшли адресу в Ташкенті та компанію Mvizion. Згідно з митними базами, після початку вторгнення в Україну узбекистанська Mvizion поставила російській "АйДі Солюшнс" товарів на 150 млн рублів, у тому числі від американських Hitech Global та Nvidia.

Ще одна компанія "Спел", якою володіють Павло Снігов та Сергій Орлов, продала ЦСТ та ОМП продукції приблизно на 100 млн. У неї налагоджені поставки від кількох десятків європейських та азіатських виробників. Також серед клієнтів "Спел", яким вона продає комплектуючі, російські оборонні підприємства — "Радіоавіоніка", "Тестприлад" та "Тактичне ракетне озброєння", пишуть журналісти.

Нагадаємо, 16 травня Фокус розповів, як українські захисники протистоять російським безпілотникам "Ланцет". Для успішної боротьби потрібен комплексний підхід, кажуть військові експерти-зв'язківці, і тоді дрони "Ланцет" перестануть бути великою проблемою для України.

Також ми писали, що ЗСУ застосовують надувні приманки, щоб обдурити російські дрони "Ланцет". Конструкція з нейлонової тканини зверху нагадує бойову техніку на вигляд і коштує дуже дешево.